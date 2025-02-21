觀塘地盤MMA｜金門：4工人打鬥其中2人輕傷 絕不容忍暴力將紀律處分 (更新)

觀塘有地盤發生集體打鬥事件，4名地盤工扭作一團如打摔角，其間有人拿起金屬板施襲。(facebook「X官塘老X群組」)

昨日（20日）社交平台facebook「X官塘老X群組」流傳兩條影片，觀塘有地盤發生集體打鬥事件，4名地盤工扭作一團如打摔角，其間有人拿起金屬板施襲，被其他工友制止，將兩批人分開。

據了解涉事地盤承建商為金門建築，該公司指昨日早上約11時15分，上址工地內有4名工人爭執打鬥，其他工人協助排解後，涉事人士已迅速和解。事件中，兩名工人輕微擦傷，被送往醫務所檢查，無人需送院。金門強調十分關注事件，絕不容忍暴力行為，並會對涉事工人進行嚴格紀律處分。此外，金門亦將加強對前線工人的訓示，避免同類事件再次發生。