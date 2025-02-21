觀塘地盤MMA｜金門：4工人打鬥其中2人輕傷 絕不容忍暴力將紀律處分 (更新)

昨日（20日）社交平台facebook「X官塘老X群組」流傳兩條影片，觀塘有地盤發生集體打鬥事件，4名地盤工扭作一團如打摔角，其間有人拿起金屬板施襲，被其他工友制止，將兩批人分開。
據了解涉事地盤承建商為金門建築，該公司指昨日早上約11時15分，上址工地內有4名工人爭執打鬥，其他工人協助排解後，涉事人士已迅速和解。事件中，兩名工人輕微擦傷，被送往醫務所檢查，無人需送院。金門強調十分關注事件，絕不容忍暴力行為，並會對涉事工人進行嚴格紀律處分。此外，金門亦將加強對前線工人的訓示，避免同類事件再次發生。
工人MMA似打摔角 有人拿起金屬板施襲
事發於昨日早上11時許，地點位於觀塘鯉魚門道一個建築地盤天台，片段由附近民居拍攝。第一條片全長1分17秒，片段一開始聽到粗口滿天飛，兩男口角及互相指罵「問候」，其他工友做和事佬，另一工人則倒石屎。 另一片段全長1分43秒，只見四名工人混戰箍頸推撞，有人擸起金屬板施襲，及後兩人一組分別於兩邊扭作一團，場面如打摔角，其他工友將各人拉開，有疑似管工級人士聽取雙方不滿調停，片段結束。拍片者及後表示「住宅樓上樓下都企咗出嚟露台度睇」、「樓上啲人先至嘈住話再嘈住就報警，因為佢對面全部都係住宅，實在真係太嘈影響到人哋生活。」
網民：建造業大亂鬥
網民表示：「觀塘老X摔角大狂熱！」、「沒有更嘈，只有最嘈」、「小朋友齊打交」、「建造孽(業)大亂鬥」、「除左X你老X有無啲實際啲既內容」、「係唔係恆常體能摔角練習？」、「癲㗎喺啲咁危險嘅地方打交」、「符合地盤文化」、「住宅樓上樓下都企咗出嚟露台度睇」、「係咪應該報警呢？」、「睇得出佢地對工作嘅熱誠」、「係地盤咁危險地方隻揪，分分鐘傷人變誤殺」。