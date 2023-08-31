觀塘廁格命案 檢菜刀磨刀石 八旬婦頭中刀後腦骨折傷重亡

觀塘發生命案。觀塘社區健康中心地下女廁，兩名女子被發現反鎖在一個廁格內，期間傳出猛裂撞擊聲；救援人員接報到場，打開廁格門後，發現一名老婦受傷倒地昏迷，頭面有刀傷及血漬，而另一名中年女子亦𠝹傷手部，老婦送院後證實不治，警方經調查後拘捕該名中年女子，將案列作謀殺。警方指，二人為鄰居關係，施襲者之前無精神病紀錄，會循二人關係調查行兇動機。

死者姓翁、79歲，面及頭部有多處嚴重刀傷，後腦嚴重骨裂，經搶救後證實不治；被捕姓柯女子、48歲，𠝹傷手部，送院時清醒，涉嫌謀殺；經醫生初步評估後，晚上由聯合醫院轉送至青山醫院作進一步診治。

案發於昨午2時55分，現場為觀塘協和街60號觀塘社區健康中心地下高座女廁，有人聽到一個廁格內有多次撞擊聲，擔心有意外，通知中心職員，職員拍門無人應並拒絕開門，於是報警。警方及消防到場，打開廁格門後，發現一名老婦受傷倒地昏迷，血流披面，而另一名中年女子則輕微𠝹傷手部。警方在當場檢獲染血菜刀及一塊磨刀石。

觀塘警區助理指揮官(刑事)湯淦維昨晚交代案情指，二女子為鄰居關係，翁婦為獨居長者，昨午2時15分，柯女陪同翁婦到上址覆診，期間二人到廁所，柯協助翁處理沾濕衣服並進入廁格，半分鐘後，廁格出現多次撞擊聲，惟沒有人傳出呼救聲。

他又稱，暫未見二人過往有任何糾紛，施襲者之前亦無精神病紀錄；初步了解，懷疑兇器由她們家中帶往現場，故不排除犯案有預謀，正循被捕人背景、關係、過往交往等調查行兇動機。