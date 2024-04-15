觀塘找換店劫案 27歲男子落網 疑欠200萬賭債 澳門返港即日犯案

觀塘一間找換店上周五遇劫，失款約18萬元。警方經追查後鎖定目標，昨凌晨拘捕一名27歲任職保險經紀男子，懷疑涉案。警方指，有人欠下賭債，帶同氣槍鋌而走險打劫找換店。據指，有人為逃過警方偵緝，期間不斷換裝，但仍難逃法眼被捕。至於涉案氣搶，疑犯報稱已棄於深水埗的後巷。
被捕27歲男子姓胡，報稱任職保險經紀。據了解，疑犯案發當日清晨4時才從澳門返港，相信有人賭錢欠下約200萬元巨債，無力歸還，返港後才計劃犯案。而選中的找換店因位處四通八達的位置，方便逃走。
警方上周五下午1時20分接報，指一名男子持類似手槍物體，打劫觀塘巧明街106號的找換店，劫去17萬港元及7千元人民幣，之後賊人逃去無蹤。
觀塘警區重案組主管偵緝督察梁曼宜昨交代案情指，警方根據附近閉路電視，發現賊人案發前數小時已到達巧明街，並於附近徘徊；行劫後往駿業里方向逃去，其後登上一輛正等候交通燈轉燈之的士。
警方翻查大量閉路電視及行車記錄儀後，鎖定賊人行蹤，得知他在深水埗耀東街落車，後曾接觸一對年約60至70歲的男女，並將部分款項交予婦人，其後曾穿梭不同街道及後巷，並不斷換裝，再挑選無閉路電視覆蓋路線離開。警方經深入調查，不單鎖定賊人身份，更於昨晨1時半在將軍澳拘捕該名懷疑涉案男子。
警方在男子落的士附近的垃圾桶，檢獲他懷疑犯案時穿著黑外套及鞋子；至於涉及氣搶，疑犯報稱於深水埗後巷棄掉。警方指行動繼續，不排除再有人被捕。