觀塘找換店劫案 27歲男子落網 疑欠200萬賭債 澳門返港即日犯案

觀塘一間找換店上周五遇劫，失款約18萬元。警方經追查後鎖定目標，昨凌晨拘捕一名27歲任職保險經紀男子，懷疑涉案。警方指，有人欠下賭債，帶同氣槍鋌而走險打劫找換店。據指，有人為逃過警方偵緝，期間不斷換裝，但仍難逃法眼被捕。至於涉案氣搶，疑犯報稱已棄於深水埗的後巷。

被捕27歲男子姓胡，報稱任職保險經紀。據了解，疑犯案發當日清晨4時才從澳門返港，相信有人賭錢欠下約200萬元巨債，無力歸還，返港後才計劃犯案。而選中的找換店因位處四通八達的位置，方便逃走。