觀塘曾是堆填「垃圾灣」　戰後移山填海變工業城

拿起舊地圖，很多地名與今天對不上。城市發展迅速，地名亦隨時代變遷而更新。一些地方，或因用途改變，或因名字雅化，舊有稱呼漸被淡忘，藏在地名中的故事，亦愈來愈少人知。

文章出處：「當代中國」網站

觀塘區是戰後香港第一個發展的衞星城市，工商業蓬勃。其實這一帶昔日是國家的重要鹽場，舊稱「官富」。一起看看「官富」是如何演變成今天的「觀塘」。

觀塘舊稱官富 為官府轄下鹽塘

根據觀塘區議會和觀塘民政事務處出版的《觀塘風物志》，昔日鹽工在九龍東沿海一帶，用石頭和泥土在海邊淺灘修築堤壆，海水進入其中，成為一塊塊的鹽田，這些鹽田亦稱鹽塘。由於鹽塘屬官府管理，因此又被稱為「官塘」。另一說法是，客家人會把蒸發至乾涸狀態的鹽塘稱為「乾塘」，但因為「乾塘」比較負面，而客家話的「乾」與「官」同音，因此就取名「官塘」。