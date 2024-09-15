觀塘曾是堆填「垃圾灣」　戰後移山填海變工業城

拿起舊地圖，很多地名與今天對不上。城市發展迅速，地名亦隨時代變遷而更新。一些地方，或因用途改變，或因名字雅化，舊有稱呼漸被淡忘，藏在地名中的故事，亦愈來愈少人知。
文章出處：「當代中國」網站
觀塘區是戰後香港第一個發展的衞星城市，工商業蓬勃。其實這一帶昔日是國家的重要鹽場，舊稱「官富」。一起看看「官富」是如何演變成今天的「觀塘」。
觀塘舊稱官富 為官府轄下鹽塘
根據觀塘區議會和觀塘民政事務處出版的《觀塘風物志》，昔日鹽工在九龍東沿海一帶，用石頭和泥土在海邊淺灘修築堤壆，海水進入其中，成為一塊塊的鹽田，這些鹽田亦稱鹽塘。由於鹽塘屬官府管理，因此又被稱為「官塘」。另一說法是，客家人會把蒸發至乾涸狀態的鹽塘稱為「乾塘」，但因為「乾塘」比較負面，而客家話的「乾」與「官」同音，因此就取名「官塘」。
觀塘鹽業南宋最興盛 清朝式微
根據香港地方志中心資料，香港有記錄的產鹽歷史可追溯至西漢，及至南宋最為興盛。南宋時，朝廷在九龍灣西北岸設置「官富場」管理鹽務，範圍覆蓋今天的觀塘、九龍城及油尖旺區，屬於當時廣東十三大鹽場之一。「官富」一名，就是演變自官富場。
元明時期，官富場作為鹽場的部分一度遭到撤廢，並與鄰近地區的鹽場合併。清兵入關後，清廷為斷絕沿岸居民接濟退守台灣的明朝遺臣鄭成功，頒布《遷海令》，限令居民遷居內陸，禁止船隻出海。香港不少地方受到波及，沿海的鹽田因而荒廢。即使後來清廷宣布復界，允許居民回遷復業，亦無法逆轉本地鹽業式微的結局。
市民忌與官府打交道 「官塘」易名「觀塘」
至於「官塘」何以演變為「觀塘」，原來是基於居民不喜歡與官府打交道，所以1953年港英政府發展該區時，才把「官塘」改為「觀塘」。觀塘本身是一片臨海丘陵地帶，可供發展的平地不多。這處不毛之地，在戰前只用作垃圾堆填，又名「垃圾灣」。
戰後政府為開發觀塘為工業城市，移山填海。昔日觀塘的海岸線是在牛頭角道及觀塘道一帶。1956至1967年，政府分三期進行填海工程，如今所見的觀塘工業區，包括創業街、海濱道、駿業街等地，幾乎都是填海所得。
1970年代香港工業發達，觀塘區林林種種的製衣廠、電子廠及塑膠廠等，都是帶動經濟騰飛的重要引擊。步入80年代，內地改革開放，工廠北移，香港開始由工業轉型至服務業，觀塘的角色亦出現變化。
觀塘重建 起動東九龍 舊城蛻變
1998年，市區重建局的前身「土地發展公司」提出重建觀塘市中心，經過近十年規劃及諮詢，項目卒之在2007年啟動。同時政府在2011年宣布「起動東九龍」計劃，誓把過氣工業城，發展為中環以外第二個核心商業區。
隨着2021年，觀塘市中心最具代表性的「裕民坊」完成清拆，標誌香港最早的衞星城市正式「變天」。目前重建工程仍在進行。這區如何改頭換面，拭目以待。
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