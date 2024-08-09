觀塘母子失救雙亡｜學者倡增相當於本地生產總值1%資源 用於長者服務

觀塘一對母子日前被發現倒斃寓所的事件，再次引起社會對以老護老問題的關注，有學者認為香港人口老化迅速，政府需要考慮是否可以投放更多資源處理長者服務。

聖方濟各大學湯羅鳳賢社會科學院院長黃於唱在港台節目《千禧年代》說，翻看資料，今年至今已先後發生5宗與照顧者或護老有關的慘劇，今次事件屬於例外，因男死者可能涉及意外失救，至於其他個案則多涉及照顧者的憂慮、無力感及抑鬱。他表示，與日本相比，本港用於長者服務的資源不算多。幾年前了解過日本情況，長者佔人口比例為25%，當地政府用於長者服務的資源為國民生產總值2%。香港現時長者人口比例約22%至23%，用於長者服務的資源約佔本地生產總值0.6%，本港人口老化上升快，當局可否考慮增加1%的資源於長者服務。