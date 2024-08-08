觀塘母子失救雙亡｜江玉歡指識別高危個案如大海撈針　關愛隊服務力度不足

一對母子昨日被發現倒斃在觀塘瑞和街寓所內，60歲做兼職保安員的兒子，據了解，懷疑是因意外失救；82歲患高血壓及糖尿病需長期臥床的母親，則因缺乏照顧而死亡。據悉，涉事家庭並非社署社工跟進個案。

促關愛隊擴展至觀塘區 柯創盛籲加強支援宣傳

觀塘區議員柯創盛表示，區內人口老化，瑞和街一帶唐樓亦較多，只能靠鄰居發現高危個案後聯絡不同團體上門提供協助。但瑞和街不少住戶為流動性較大的租客，短時間就會搬走，不太願意接受社區團體探訪，因此只能依賴熱心的鄰居提高關注度，但不少街坊反映對社區支援認知不足，即使察覺到有家庭需要協助，也不知如何幫忙，建議加強宣傳社區服務網絡。