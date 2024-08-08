觀塘母子失救雙亡｜江玉歡指識別高危個案如大海撈針　關愛隊服務力度不足

一對母子昨日被發現倒斃在觀塘瑞和街寓所內，60歲做兼職保安員的兒子，據了解，懷疑是因意外失救；82歲患高血壓及糖尿病需長期臥床的母親，則因缺乏照顧而死亡。據悉，涉事家庭並非社署社工跟進個案。
促關愛隊擴展至觀塘區 柯創盛籲加強支援宣傳
觀塘區議員柯創盛表示，區內人口老化，瑞和街一帶唐樓亦較多，只能靠鄰居發現高危個案後聯絡不同團體上門提供協助。但瑞和街不少住戶為流動性較大的租客，短時間就會搬走，不太願意接受社區團體探訪，因此只能依賴熱心的鄰居提高關注度，但不少街坊反映對社區支援認知不足，即使察覺到有家庭需要協助，也不知如何幫忙，建議加強宣傳社區服務網絡。
柯創盛又說， 地區服務及關愛隊伍下設的「支援長者及照顧者先導計劃」為期12個月，現時只以荃灣和南區作為試點，他促請將先導計劃擴展至長者人口較多的觀塘區，或縮短試驗期，盡快在全港各區開展相關服務。
江玉歡說關愛隊欠缺訓練和定位支援照顧者
立法會福利事務委員會副主席江玉歡說，現有關愛隊和專線服務力度不足，舉例社署24小時專線只被動等候照顧者自行求助；關愛隊欠缺訓練和定位支援照顧者，要識別高危個案猶如大海撈針，雙方亦難以建立信任。
江玉歡認為，現時很多社區力量未用盡，非政府機構和社區團體服務零散，面對香港人口老化，政府需要盡快開展針對照顧者的統計調查，了解相關人口數據再研究針對性策略，又指照顧者支援並非單單勞福局責任，有需要時可以由更高層級官員牽頭，聯同醫衞局、民政和福利部門處理相關工作。
原文刊登於 香港電台