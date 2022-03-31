觀塘活化翠屏河地基工程復工　年初沉降超出停工指標

「活化翠屏河」項目近偉業街的地基工程獲准復工，圖為翠屏河上已啟用的翠屏河花園。(政府新聞處資料圖片)

觀塘「活化翠屏河」項目在偉發道近偉業街一帶的地基工程，今年1月被當局發現沉降超逾停工指標，項目隨即停工。有關地基工程今日(31日)已經復工，渠務署強調項目復工時，要嚴格遵從「優化」的加固工程及施工工序進行地基工程等，以加強地盤監督及工程安全。署方又稱，工程項目預計於2024年竣工的目標維持不變。

1月沉降紀錄達28毫米

渠務署表示，偉發道近偉業街一帶進行「活化翠屏河」項目地基工程期間，安裝於偉發道附近護欄上的一個監測點，沉降紀錄當日達到28毫米，超越25毫米的預設停工指標，承建商當日已停止工程。相關承建商事後就事件提交報告，並建議採取適當緩解措施，包括增加監測點和監測頻率，以及利用灌漿工程加固地質，減低有關工程復工後對附近道路及周邊設施的影響。

渠務署其後就緩解措施，徵詢土木工程拓展署轄下土力工程處等相關部門意見。承建商已增加監測點並正進行地質加固工程，故向署方提出復工要求。渠務署及其工程顧問已再次視察，並確認現時附近道路及周邊設施結構安全。

承建商須確保周邊道路設施結構安全

在考慮相關部門意見後，渠務署確認復工安排不會影響公眾安全，並確認承建商有嚴謹的監測措施，繼續確保復工後附近道路及周邊設施結構安全及運作正常。有關要求昨已獲署方接納，相關地基工程亦於今日復工。

此外，承建商提交詳細的工程分析顯示，依實際地盤環境和相關數據估算，附近道路累積沉降幅度達到60毫米時，道路結構安全亦不會受到影響，渠務署遂接納把相關道路的預設暫時停工監測指標，調整為60毫米。