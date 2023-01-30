觀塘海濱新增30組橋墩巨型壁畫 呈現香港故事

最近大家有沒有發現，觀塘繞道30組橋墩換上一系列色彩奪目的巨型壁畫？有關巨型壁畫呈現九龍東由宋朝發展到現代30個不同行業的人物故事，為觀塘海濱注入活力。 壁畫以得獎作品「Lift Up九龍東」為主題，勝出團隊由建築師梁安裕和設計師龍曉琳組成，透過30組壁畫刻畫九龍東不同時期及不同行業的人物，記錄他們的工作和生活，表揚他們為九龍東發展付出的努力。負責項目籌劃的90後年青建築師梁安裕表示，很高興能透過項目提供另一角度讓市民互動探索該區的歷史和趣事，為城市中的基礎建設賦予新一重意義。

呈現九龍東南宋至今的行業

團隊花了大量時間蒐集研究社區歷史資料，九龍東由南宋時期的鹽業、五六十年代的造船業、輕工業時期的塑膠花製作業，到現時的金融業、設計業和文化藝術產業等，他們於蒐集過程中驚喜發現鮮為人知的有趣歷史，例如相傳「觀塘」本名為「官塘」，南宋時期獲當朝政府設置官方鹽塘，因而得名，故團隊以鹽工和觀塘名字來源作為作品系列的切入點。而動員全家「穿膠花」是香港一代人的集體回憶，因此他們以塑膠花製作工人作為主題人物之一，突顯出香港勤奮拼搏的「獅子山下」精神。

梁表示最喜愛當中以九龍麪粉廠為創作藍本呈現本地食品業的作品，因九龍麪粉廠見證觀塘逾半個世紀發展，是香港碩果僅存的本地麵粉廠，更是九龍東及香港工業時代的重要地標。因此團隊以小麥配以躉船和麵粉廠的建築立面，以及食品業從業員創作。