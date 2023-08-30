觀塘社區健康中心兩婦廁格爆命案　79歲婦頭頸中刀亡　警拘女疑兇檢菜刀磨刀石 (持續更新)

警方今日下午2時55分接獲中心醫護人員報案，指有兩名婦人進入同一廁格約半分鐘後，隨即傳出猛烈撞擊聲音，惟其間沒有人作出求救呼叫。醫護人員當時進入廁所後，對方拒絕開門及作任何回應，最終由消防到場破門，成功移離廁格內的48歲柯姓婦人，並隨即為頭部、頸部有嚴重刀傷、後腦嚴重骨裂的79歲翁婦急救。翁婦其後由救護車送往聯合醫院搶救，惜最終延至下午3時30分證實死亡，警方稍後將安排驗屍以確定死因。

未見二人過往有任何糾紛

至於廁格的48歲柯姓婦人則左手輕微鎅傷，同樣送聯合醫院治理。觀塘警區助理指揮官(刑事)湯淦維指，她本身沒有精神病紀錄，惟聯合醫院醫生評估後，認為其目前精神狀態需要轉送青山醫院治療，她晚上8時許獲安排轉院。他續稱，由於發現翁婦當場有多處嚴重刀傷和骨裂，加上在現場檢獲一把約10厘米長菜刀及一塊磨刀石，警員隨即以謀殺罪拘捕柯婦。

湯淦維表示，獨居的翁婦與柯婦為相識的鄰居，今日下午約2時15分由柯婦帶往觀塘社區健康中心覆診，等候期間兩人一同進入洗手間。他又稱，調查相信案中兇器由被捕人帶往現場，不排除犯案有預謀，正循被捕人背景，尤其是兩人過往交往深入調查，冀找出犯案動機，而暫時未見二人過往有任何糾紛。