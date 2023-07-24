觀塘福附小學兩生ICAS港澳區獲最高榮譽獎 兩小學生︰學好英文關鍵是閱讀

不少家長為提高子女的英語能力，會安排補習班及做大量補充練習，但學習外語，語境更為關鍵。觀塘區直資英文小學福建中學附屬學校為學生營造真正全英語教學環境，學生可以自然方式學習英語。今年國際聯校學科評估及比賽(ICAS)港澳地區中，小四的陸游洋在英語學科獲最高榮譽獎牌，而小五的楊懿則在英語寫作獲最高榮譽獎牌。陸游洋坦言從未補習英文。

兩人自小有閱讀習慣，並認為是學英文的關鍵。書不離身的楊懿直言從小喜歡英文，形容自己是「書本中毒者」，家中有逾千藏書，曾一日內看完一本500頁的小說，笑言「我睇書睇到要戴眼鏡」。書本除了為她帶來天馬行空的想像，更從中學習英文修辭、進階詞彙和寫作結構，其後更提筆走入寫作世界。福附校長徐區懿華稱，「小孩要在懂性前接觸英文，培養閱讀習慣，孩子對英文會更易上手。」

陸游洋指，自己一直只是隨學校教程學習；笑指因容易忘記新學的英文單字，故會自製抽認卡溫故知新。對今次獲獎，他認為純因自己喜歡英文，而平時常用英文與父母溝通亦有幫助。陸母稱，兒子自小愛閱讀科學書，指他「有興趣自然就去睇，睇得多就識得多英文字」。