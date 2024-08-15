觀塘紅茶冰室結業傳因加租至60萬 飲食界嘆雙輸：周街吉舖業主應包容

觀塘紅茶冰室執笠 網傳加租至60萬 網民慨嘆：頂流都做唔住 (陳奕釗攝)

位於觀塘的紅茶冰室分店近年獲小紅書熱捧成為香港「網紅冰室」，不論假日抑或平日都見到店外大排長龍，惟該店月前貼上結業告示，今日（8月15日）正式結業，有市民質疑為何生意好也要結業。有傳媒報道，觀塘紅茶冰室的業主由56.3萬加租至60萬，令店方無奈結業，網民直指「每日要賣幾多個餐先頂得住呢個租」。稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮今日（8月15日）在電台節目表示，60萬元租金對一間食肆「幾大壓力」，指業主若加租太多只會成「雙輸局面」，呼籲互相包容。

邱金榮：業主擔心影響市值不願減租 邱金榮指，觀塘紅茶冰室主要做「返工客」，生意以早餐午餐為主，下午茶和晚市不是主打，他認為60萬月租「都幾大壓力」，對店方可能計算僅獲微利感「食之無味」決定結業。他指香港以租金貴聞名，但現時周街吉鋪，業主或要接受現實，惟有業主認為如調低租金會影響舖位市值賣價，所以有時他們寧願提供免租期也不願意調低月租。他坦言現時市道不好，加租只覺得係雙輸，「租客唔做損失好大，你（業主）又係咪搵到個好客幫你經營呢？都係要賭。呢個市況，真係大家要互相包容多啲囉。」

減價15萬 區內「檸檬冰室」承租 紅茶冰室該店面積約8,340平方呎，原租金每月大約56.3萬元(租約期至8月31日)，6月27日業主以約60萬將該舖位推出市場招租，租金上漲壓力大，紅茶冰室無奈結業。據知該舖位已成功由區內另一冰室「檸檬冰室」承租，該舖以月租45萬元租出，不過逆市擴充的「檸檬冰室」則未有確實開業日期。