觀塘綫太子至何文田站列車全日暫停　港鐵料太子站下午更繁忙　乘客形容指示牌清晰 (持續更新)

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，作為觀塘綫與荃灣綫唯一轉車站的太子站早上人流較多，車站已經實施人流控制管理，站內亦有指示牌、乘客諮詢站提供替代路線諮詢。她預計下午會有較多乘客出行，太子站將會比早上繁忙，呼籲乘客應預留充足時間轉乘，並指已加派1,000名職員協助乘客。

港鐵觀塘綫來往太子站至何文田站的路段今日暫停服務，以在油麻地站附近的交叉渡線隧道進行更換電纜吊架工程，觀塘綫服務會分成兩半，分別是調景嶺站至太子站和何文田站至黃埔站。

有乘客預留時間但仍要多10分鐘

《am730》記者今日在太子站和其他觀塘綫車站所見，月台多處都已擺放往其他車站的轉綫指示，同時有多名職員舉牌展示離開方向。至於原有往何文田方向的觀塘綫月台，今日在幕門外放有圍欄和派駐職員駐守。

多名乘客接受《am730》訪問時，均稱站內指示清晰、對行程影響不大。從牛頭角前往佐敦的陸太認為，今日需要「上上落落」轉綫對長者不便，其行程平日只需於旺角站到對面轉線，現在要到下層轉荃灣綫，帶來不便。從將軍澳前往油麻地的劉先生，今日要在太子站轉荃灣綫，得悉觀塘綫「一分為二」後已預留逾1小時乘車，但仍比預期遲10分鐘到油麻地站。

乘客何小姐就認為，3站服務暫停對行程影響不大，但需要轉綫較平日麻煩，又稱有從網上得悉服務暫停，但不清楚轉乘方法，幸好站內有指示牌。要到旺角的陳小姐稱，今日只需往下層轉乘對行程沒有影響，亦毋須提早出門。乘客卓先生一家前往油麻地，他認為站內有很多工作人員提供協助，服務暫停並沒有影響行程。

專程到太子站了解港鐵處理方法是否良好的乘客梁先生表示，站內有大量指示牌和職員在場指示，「港鐵今次做得唔錯」，並稱安排星期日暫停服務為最佳選擇，能減低對乘客影響。