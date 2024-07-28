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2024-07-28 13:01:43

觀塘綫太子至何文田站列車全日暫停　港鐵料太子站下午更繁忙 (持續更新)

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港鐵調派近千名職員協助乘客，包括機場快綫車站職員。(陳奕釗攝)

港鐵調派近千名職員協助乘客，包括機場快綫車站職員。(陳奕釗攝)

港鐵觀塘綫來往太子站至何文田站的路段今日暫停服務，以在油麻地站附近的交叉渡線隧道進行更換電纜吊架工程，觀塘綫服務會分成兩半，分別是調景嶺站至太子站和何文田站至黃埔站。

呼籲預留充足時間轉乘

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，作為觀塘綫與荃灣綫唯一轉車站的太子站早上人流較多，車站已經實施人流控制管理，站內亦有指示牌、乘客諮詢站提供替代路線諮詢。她預計下午會有較多乘客出行，太子站將會比早上繁忙，呼籲乘客應預留充足時間轉乘，並指已加派1,000名職員協助乘客。

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觀塘綫列車服務今日被分成兩半，其中東邊列車只來往太子及調景嶺。(陳奕釗攝) 李婉玲預料太子站下午會比早上繁忙。(陳奕釗攝) 太子站荃灣綫往中環月台較平常繁忙。(陳奕釗攝) 港鐵指示受影響乘客轉乘指定車站免費的九巴30X線。(陳奕釗攝) 太子站今日是觀塘綫與荃灣綫的唯一轉車站。(陳奕釗攝) 太子站今日是觀塘綫與荃灣綫的唯一轉車站。(陳奕釗攝) 有警員在太子站月台駐守。(陳奕釗攝) 港鐵指示受影響乘客轉乘指定車站免費的九巴30X線。(陳奕釗攝)

強調所有鐵路車站服務如常

港鐵表示，昨日營運日觀塘綫收車後，工程人員隨即展開工程，包括為相關隧道路段隔離電源及安排保護措施、運送物料到施工位置和搭建多組金屬棚架，以分段形式更換有關大型金屬吊架，其間部分電纜及架空天綫需移除及重置。

港鐵強調，工程期間所有車站及其他鐵路綫均照常服務，乘客仍可乘搭鐵路前往所有港鐵站，包括用荃灣綫前往旺角及油麻地站，以及乘搭屯馬綫前往何文田站。早前港鐵亦指與九巴合作，額外提供全程免費的九巴8號線，以及指定車站上車免費的九巴30X線，供受影響港鐵乘客往返油麻地、何文田和黃埔。港鐵早前亦呼籲乘客預早規劃行程，以及盡量使用太子站以外的其他轉車站及替代鐵路綫，包括乘搭東鐵綫、東涌綫及將軍澳綫過海。

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▼港鐵工程人員在交叉渡線隧道工作▼

港鐵在油麻地站附近交叉渡線隧道，進行更換電纜吊架工程。(港鐵提供) 港鐵在油麻地站附近交叉渡線隧道，進行更換電纜吊架工程。(港鐵提供) 港鐵在油麻地站附近交叉渡線隧道，進行更換電纜吊架工程。(港鐵提供) 港鐵在油麻地站附近交叉渡線隧道，進行更換電纜吊架工程。(港鐵提供) 港鐵在油麻地站附近交叉渡線隧道，進行更換電纜吊架工程。(港鐵提供) 港鐵在油麻地站附近交叉渡線隧道，進行更換電纜吊架工程。(港鐵提供) 港鐵在油麻地站附近交叉渡線隧道，進行更換電纜吊架工程。(港鐵提供) 港鐵在油麻地站附近交叉渡線隧道，進行更換電纜吊架工程。(港鐵提供) 港鐵在油麻地站附近交叉渡線隧道，進行更換電纜吊架工程。(港鐵提供)
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