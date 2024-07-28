觀塘綫太子至何文田站列車全日暫停　港鐵料太子站下午更繁忙 (持續更新)

港鐵觀塘綫來往太子站至何文田站的路段今日暫停服務，以在油麻地站附近的交叉渡線隧道進行更換電纜吊架工程，觀塘綫服務會分成兩半，分別是調景嶺站至太子站和何文田站至黃埔站。

呼籲預留充足時間轉乘

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，作為觀塘綫與荃灣綫唯一轉車站的太子站早上人流較多，車站已經實施人流控制管理，站內亦有指示牌、乘客諮詢站提供替代路線諮詢。她預計下午會有較多乘客出行，太子站將會比早上繁忙，呼籲乘客應預留充足時間轉乘，並指已加派1,000名職員協助乘客。