觀塘綫太子至何文田站列車全日暫停　港鐵：工程歷時18小時 冀明早可正常運作(持續更新)

港鐵觀塘綫來往太子站至何文田站的路段今日暫停服務，以在油麻地站附近的交叉渡線隧道進行更換電纜吊架工程，觀塘綫服務會分成兩半，分別是調景嶺站至太子站和何文田站至黃埔站。

港鐵：料明日可回復服務

港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲晚上會見傳媒時表示，今日共動員1,000人，站內放置了2,500塊指示牌。她觀察到太子站上車、使用扶手電梯或升降機等待時間較平日長，感謝乘客包容及配合，以及港鐵同事付出。她提醒需乘搭尾班過境列車乘客提早出門，確保行程不受轉乘影響。被問到有長者或行動不便人士需要「上上落落」轉乘其他列車，李婉玲回應為保障乘客站內安全及秩序，需實施人潮控制管理，站內亦有工作人員為行動不便人士或長者提供協助。

港鐵公司車務工程維修總管李劍雄指，昨日收車後已即時開展更新工程，動員500名工程人員及個人承辦商；截至傍晚8時，工程共進行18小時，正式進入尾聲，正進行驗收及檢測，以及以不載客列車進行測試，目標明日觀塘綫首班列車開通前回復。被問到今年或未來會否再有涉及部分車站需暫停服務的工程，李劍雄指要視乎資產狀態及更換周期，一般會選用黃金兩小時作更換，但當遇上較為繁複及獨特性工作，會吸取是次經驗，考慮工作安排。

前往羅湖或落馬洲站乘客應額外預留20至30分鐘

港鐵傍晚表示，今日整體列車服務、車站運作以及與九巴合作提供的免費巴士服務運作大致暢順。港鐵一直密切留意太子站的運作，亦有實施人流管理措施，維持車站運作暢順。港鐵會繼續密切留意整體車務及各車站的情況，按需要調整列車服務。

港鐵又指，今日全日動員逾1000名人員在相關車站及巴士站提供指示，亦於相關車站增加超過2,500個乘客資訊及指示牌 ，提醒乘客相關安排，相關車站人流大致安全有序。

港鐵提醒乘客，若今晚乘搭的港鐵路綫與平時不同，特別是轉乘東鐵綫前往羅湖及落馬洲站的乘客，應預留額外20至30分鐘，確保可接駁尾班車；又呼籲乘客善用MTR Mobile的「行程指南」功能計劃行程，盡量使用太子站以外的轉車站，及使用替代鐵路綫出行，亦留意車站告示及配合職員指示，以及讓有需要人士優先乘搭升降機。

呼籲預留充足時間轉乘

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，作為觀塘綫與荃灣綫唯一轉車站的太子站早上人流較多，車站已經實施人流控制管理，站內亦有指示牌、乘客諮詢站提供替代路線諮詢。她預計下午會有較多乘客出行，太子站將會比早上繁忙，呼籲乘客應預留充足時間轉乘，並指已加派1,000名職員協助乘客。

▼港鐵觀塘綫車站及接駁巴士情況▼