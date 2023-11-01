觀塘臨時人事登記辦事處今啟用 郭俊峯料可加快處理辦證申請

入境處日前估計，截至9月，約39萬市民未換領新份證。為協助市民換證，觀塘臨時人事登記辦事處今日(1日)啟用。入境處處長郭俊峯今日到場視察。他表示，新辦事處投入服務後，處理身份證申請量會大幅提升，由現時每個星期18000個，增至25000個。他說，臨時人事登記辦事處的預約名額，可以容許申請人有96個工作天的時間申請配額，每日可處理約1100個申請，由今日開始會推出超過10萬個名額，希望做到「急市民所急」。

郭俊峯表示，相信仍然有很多受疫情影響而未能趕及回港辦理新身份證的市民，加上政府現時推行人才計劃，亦有大量人才帶同家屬到香港生活，他們亦需要申請身份證。郭俊峯指，隨新辦事處開幕，再配合其他辦事處，應該可處理到所有申請，暫時預料不會有市民預約不到名額。