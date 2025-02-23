觀塘自由空間遊樂體育設施陸續關閉 市建局：轉贈簡約公屋

觀塘自由空間遊樂及體育設施轉贈簡約公屋

觀塘市中心正進行重建，市建局將項目部分用地以短期租約方式，作臨時及短期活動用途，並名為「自由空間」；有街坊早前發現「自由空間」內的兒童遊樂場和三人籃球場在啟用不足一年便關閉及拆卸設施，感甚是浪費。市建局行政總監韋志成表示，考慮到相關設施仍然十分「新淨」，早於去年8月，團隊已與政府部門、地區團體和非政府機構聯絡，在團隊的「推介」下，近八成遊樂和體育設施已覓得「新居」，送贈予房屋局轄下兩個簡約公屋項目。

設施轉贈攸壆路小欖樂安排簡約公屋項目 韋志成透露，市建局上月初已將兩個籃球架送抵下月底入伙的元朗攸壆路簡約公屋項目。其他較小型的遊樂設施，包括滑梯、供小朋友敲擊的音樂裝置等，將捐贈予小欖樂安排的簡約公屋項目。至於有關遊樂和體育設施日後的維修管理和保養工作，則會由簡約公屋的管理公司負責。



觀塘自由空間遊樂及體育設施轉贈簡約公屋

自由空間只作臨時及短期活動用途 韋志成解釋，市建局在2023年初決定收回觀塘市中心發展項目最後一期的招標後，向政府申請將原本劃作重建發展的政府土地，以短期租約方式，作臨時及短期活動用途，並名為「自由空間」，開放給市民作為休憩、戶外運動、藝術文化和遊樂場等活動；轉化成「自由空間」時，已表明這些設施和用途只屬臨時及短期性質，與其在籌備重新招標期間閒置土地一段時間，倒不如開放予市民使用。構思亦獲得觀塘區議員、地區團體和市民支持。

下半年陸續關閉 市建局與相關政府部門及地區組織，在「自由空間」舉辦了一系列與民同樂的活動，廣受市民和旅客歡迎，吸引超過150萬人次到訪和參與。他續指，去年11月中，為配合工程，市建局先關閉兒童遊樂場、三人籃球場及「城市實驗空間2」的用地。現時其餘用地包括由觀塘民政事務處在「自由空間」設置的「KWUN TONG」立體大型燈飾及「觀塘」燈牌所在的用地，將繼續開放供市民和遊客「打卡」。而約到下半年起因應工程的進度而陸續關閉。至於連接觀塘道與裕民坊的行人通道，在工程期間仍會保持開放，便利市民前往裕民坊和周邊地區。