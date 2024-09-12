觀塘警區智慧交管E-HUB齊奪優質服務金獎 改善觀塘交通加速處理電子報案

處身科技時代，警隊在不同服務致力「數碼化」及「科技化」。警隊優質服務獎勵計劃至今已舉辦第十一屆。今年的其中3個金獎得主，分別為「公共服務」組別的「觀塘警區智慧交管」、「專門服務」組別的「電子報案處理及分析中心」，以及「監管服務」組別的「電子旅遊禁區許可證」。此外，今屆合共頒發了36個優異獎。

警隊優質服務獎勵計劃至今已是第十一屆，共設5個組別。今屆的「公共服務」組別金獎由觀塘警區智慧交管奪得。觀塘警區行動主任總督察余承霖介紹，觀塘區向來人口稠密及交通繁忙，自2020年始觀塘警區展開「觀塘交通管制行動」，在下午繁忙時段，以不同方式、包括「零容忍執法」疏導交通。上述行動模式需要大量人手，高峰期需五十多人執法，故去年展開名為「觀塘警區智慧交管」項目。