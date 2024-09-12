觀塘警區智慧交管E-HUB齊奪優質服務金獎 改善觀塘交通加速處理電子報案

處身科技時代，警隊在不同服務致力「數碼化」及「科技化」。警隊優質服務獎勵計劃至今已舉辦第十一屆。今年的其中3個金獎得主，分別為「公共服務」組別的「觀塘警區智慧交管」、「專門服務」組別的「電子報案處理及分析中心」，以及「監管服務」組別的「電子旅遊禁區許可證」。此外，今屆合共頒發了36個優異獎。
警隊優質服務獎勵計劃至今已是第十一屆，共設5個組別。今屆的「公共服務」組別金獎由觀塘警區智慧交管奪得。觀塘警區行動主任總督察余承霖介紹，觀塘區向來人口稠密及交通繁忙，自2020年始觀塘警區展開「觀塘交通管制行動」，在下午繁忙時段，以不同方式、包括「零容忍執法」疏導交通。上述行動模式需要大量人手，高峰期需五十多人執法，故去年展開名為「觀塘警區智慧交管」項目。
余承霖介紹，警方與科大合作，搜集區內交通數據，包括道路使用者的駕駛及泊車特性，亦利用科技分析堵塞嚴重的道路和影響交通的因素。團隊透過電腦模型作不同的資源調配及試驗，取得最有效的執法模式。他表示，在嘗試及對比三十多個方案後，最終得出一個行動方案。新的行動中，由於經數據分析後發現某些位置可省卻人手，最終由原本的50人大幅縮減至6人，但同時保持下午繁忙時段暢通。他表示，觀塘警區正籌備「觀塘警區智慧交管2.0」，預計擴大研究範疇，利用大數據及人工智能。
E-HUB處理電子報案省時間
「專門服務」組別金獎由電子報案處理及分析中心奪得。刑事部電子報案處理及分析中心總督察黃嶔榮表示，近年騙案上升，為回應市民的電子舉報，並整合資源打擊騙案，警隊刑事總部在2022年9月19日成立電子報案處理及分析中心，簡稱E-HUB。他介紹，E-HUB具有接案、分析歸案及案件轉介3項功能，不但分擔前線報案室處理此類案件的報案工作，亦減省負責這類電子報案不同單位的工作。他表示，現時處理電子報案的時間由以往的一星期，大幅縮減至現時的1至2小時。他期望E-HUB繼續擔當協調角色。
電子禁區許可證助旅客快速申請入沙頭角
「監管服務」組別金獎由電子旅遊禁區許可證奪得。警務處行動部高級督察張嘉敏介紹，政府提出的開放沙頭角邊境禁區作旅遊活動，為支持計劃，警方去年推出「電子旅遊禁區許可證」，讓市民及旅客可隨時在網上提交旅遊禁區證申請。她表示，設計平台期間，參考不同電子服務的實用貼心設計部分；亦邀請業界代表參與用家測試部分。她續指，申請時間由以往最少4個工作天，縮短至1至3個工作天。她指，團隊會持續檢視不同意見，優化系統設計。