觀塘車禍｜孕婦捱車撞重創胎兒不保 警指無亂過路 夫痛哭：佢知有個女喺肚已好小心(更新)

觀塘一名懷孕4個月的31歲姓陳孕婦，周三（9日）下午在觀塘過馬路時被貨車撞倒昏迷，進行手術後仍然危殆。丈夫邱先生在病房外走廊抱著妻子事發時所攜手袋，憂心痛哭表示：「希望佢無事，佢係好堅強嘅人。」家屬指陳婦腹中孩子已保不住，並指要待陳婦甦醒後才可進行流產手術，但醫生指陳婦情況「唔樂觀」。

盼奇蹟出現 「香港好多人都你打緊氣」

邱先生昨向傳媒表示太太情況不樂觀，需注射高劑量的強心針維持心跳，現希望有奇蹟出現，「佢係一個好女仔，好堅強，而家只可以靠佢意志，我喺病床隔離同佢講話香港好多人都同你打緊氣，希望BB可以幫下媽咪，救返媽咪」。