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2024-01-11 12:25:00

觀塘車禍｜捱車撞胎兒不保 31歲孕婦延至今早不治 (更新)

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孕婦懷胎4月上班遭車撞命危 丈夫病房外抱手袋痛哭：佢係好堅強嘅人

孕婦懷胎4月上班遭車撞命危 丈夫病房外抱手袋痛哭：佢係好堅強嘅人

【12:20更新】觀塘一名懷孕4個月的31歲姓陳孕婦，周三（9日）下午在觀塘過馬路時被貨車撞倒昏迷，進行手術後仍然危殆，而腹中胎兒已失去心跳。事主家人在病房外守候，今日（11日）早上10時43分獲告之陳婦心跳停頓，需施以強心針搶救，惟至11時32分不治。

丈夫昨曾稱盼奇蹟 「香港好多人都你打緊氣」

丈夫邱先生事發後在病房外走廊抱著妻子事發時所攜手袋，憂心痛哭表示：「希望佢無事，佢係好堅強嘅人。」家屬昨指陳婦腹中孩子已保不住，並指要待陳婦甦醒後才可進行流產手術，但醫生指陳婦情況「唔樂觀」。

邱先生昨向傳媒表示太太情況不樂觀，需注射高劑量的強心針維持心跳，現希望有奇蹟出現，「佢係一個好女仔，好堅強，而家只可以靠佢意志，我喺病床隔離同佢講話香港好多人都同你打緊氣，希望BB可以幫下媽咪，救返媽咪」。

便利店閉路電視拍經過 「突然大貨車好快撞過嚟」

警方昨致電聯絡他，指涉事貨車並無安裝車CAM，但附近便利店有閉路電視清楚拍得案發經過，指當時其妻於便利店購買麵包後離開，途至行人過路處時謹慎地四望四周，「第一眼佢望咗左邊先，完全冇車先行一步，但行到4、5步之後，突然有架大貨車好快咁樣撞咗過嚟，完全係避唔到」。他失聲痛哭形容當時妻子已經十分小心過路，「完全唔係佢錯，佢已經好小心，因為佢知道佢有個女喺個肚度，所以做咩都好小心！」他希望網民不要再說其妻子胡亂過馬路。

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觀塘一名懷孕4個月的31歲孕婦，昨日（10日）下午在觀塘過馬路時被貨車撞倒昏迷危殆(無線新聞截圖) 觀塘一名懷孕4個月的31歲孕婦，昨日（10日）下午在觀塘過馬路時被貨車撞倒昏迷危殆(HOYTV截圖) 現場地面遺下染血頸巾及食物盒等物件(HOYTV截圖) 現場地面遺下染血頸巾及食物盒等物件(HOYTV截圖) 意外發生後，陳女的親友趕赴醫院，丈夫(右)、家姑、父母在病房外一臉憂心痛哭(HOYTV截圖) 59歲姓梁貨車男司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，警方正調查意外起因。(HOYTV截圖)

59歲男司機被捕

該名姓陳孕婦周三下午3時13分在駿業街過馬路時，遭一輛在海濱道右轉的貨車收掣不及撞倒，她頭部受傷、當場吐血昏迷送往廣華醫院，地面遺下染血頸巾及食物盒等物件，現場沒有燈位及斑馬線，地面只寫望左、望右。59歲姓梁貨車男司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，獲准保釋候查，本月下旬向警方報到。

意外發生後，陳女的親友趕赴醫院，丈夫、家姑、父母在病房外一臉憂心痛哭，「啱啱推出嚟見過一面，仲昏迷緊，希望佢無事，佢係好堅強嘅人嚟…」她祈求妻子大步檻過，未幾抱着其手袋失聲痛哭。

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屬首胎為B女 

丈夫又指妻子屬首胎，為B女，她懷孕後仍於觀塘一間公司任職文員，事發當時正值午飯時間，她在便利店買入麵包，前往公園用膳時出事。

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