觀塘車禍｜痛失愛妻胎兒 丈夫邱生見心理醫生：感謝大家為我哋祈禱(更新)

孕婦懷胎4月上班遭車撞命危 丈夫病房外抱手袋痛哭：佢係好堅強嘅人

【17:10更新】觀塘一名懷孕4個月的31歲姓陳孕婦，周三（9日）下午在觀塘過馬路時被貨車撞倒昏迷，進行手術後仍然危殆，而腹中胎兒已失去心跳。事主家人在病房外守候，今日（11日）早上10時43分獲告之陳婦心跳停頓，需施以強心針搶救，惟至11時32分不治。 「個腦不停諗番同老婆啲嘢」 丈夫邱先生痛失愛妻及胎兒後以淚洗面，今午在親友陪同下會見心理醫生後離開廣華醫院，面露疲態的他獲醫生叮囑盡量多點休息，邱先生坦言:「呢幾晚真係冇瞓過覺，個腦不停諗番同老婆啲嘢」，他表示「感謝大家為我哋祈禱」，包括等候見心理醫生時的一名女子，「好感激佢哋，我都多謝嗰位女士叫我加油。」

邱先生於事發後在病房外走廊抱著妻子事發時所攜手袋，憂心痛哭表示：「希望佢無事，佢係好堅強嘅人。」家屬昨指陳婦腹中孩子已保不住，並指要待陳婦甦醒後才可進行流產手術，但醫生指陳婦情況「唔樂觀」。 邱先生昨向傳媒表示太太情況不樂觀，需注射高劑量的強心針維持心跳，現希望有奇蹟出現，「佢係一個好女仔，好堅強，而家只可以靠佢意志，我喺病床隔離同佢講話香港好多人都同你打緊氣，希望BB可以幫下媽咪，救返媽咪」。 便利店閉路電視拍經過 「突然大貨車好快撞過嚟」 警方昨致電聯絡他，指涉事貨車並無安裝車CAM，但附近便利店有閉路電視清楚拍得案發經過，指當時其妻於便利店購買麵包後離開，途至行人過路處時謹慎地四望四周，「第一眼佢望咗左邊先，完全冇車先行一步，但行到4、5步之後，突然有架大貨車好快咁樣撞咗過嚟，完全係避唔到」。他失聲痛哭形容當時妻子已經十分小心過路，「完全唔係佢錯，佢已經好小心，因為佢知道佢有個女喺個肚度，所以做咩都好小心！」他希望網民不要再說其妻子胡亂過馬路。

59歲男司機被捕 該名姓陳孕婦周三下午3時13分在駿業街過馬路時，遭一輛在海濱道右轉的貨車收掣不及撞倒，她頭部受傷、當場吐血昏迷送往廣華醫院，地面遺下染血頸巾及食物盒等物件，現場沒有燈位及斑馬線，地面只寫望左、望右。59歲姓梁貨車男司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，獲准保釋候查，本月下旬向警方報到。 意外發生後，陳女的親友趕赴醫院，丈夫、家姑、父母在病房外一臉憂心痛哭，「啱啱推出嚟見過一面，仲昏迷緊，希望佢無事，佢係好堅強嘅人嚟…」她祈求妻子大步檻過，未幾抱着其手袋失聲痛哭。