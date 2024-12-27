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2024-12-27 13:47:00

觀塘龍寶酒家「火速」復業　海報稱「振興經濟曙光再現」

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觀塘龍寶酒家結業不足一個月，「火速」宣布下月復業。(左：資料圖片；右：網上圖片)

觀塘龍寶酒家結業不足一個月，「火速」宣布下月復業。(左：資料圖片；右：網上圖片)

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擁有逾60年歷史的連鎖老牌酒樓龍堡酒家，上月其觀塘分店貼出通告，指「前路渺茫」宣布於本月初結業，當時不少網民還深感唏噓。但沒想到不足一個月，有網民在社交平台發帖，顯示龍寶酒家觀塘分店將火速「復業」，其海報上還寫著「振興經濟，曙光再現」，並計劃於明年1月6日原址重新開張。此一反轉令不少網友感到驚訝。

觀塘龍寶酒家上月才表示「前路渺茫」，將於本月初結業。(資料圖片) 龍堡酒家火速「翻生」一事引來不少網民的好奇。(facebook截圖) 龍寶酒家在港有逾60年歷史，以平價街坊茶樓路線為主。(網上圖片)

結業不足一個月   網民：彈入又彈出

該網民在facebook群組「全港店舖執笠結業消息關注組」上載一張照片，顯示是一張龍寶酒家觀塘分店「復業之喜」的海報。海報上強調「大喜訊」，並感謝各界支持，指「振興經濟，曙光再現」將於明年1月6日原址「復業」，同時推出兩個團年春茗宴套餐，價格分別是1,988元和2,988元，套餐將在明年1月17日起供應。

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龍堡酒家火速「翻生」一事引來不少網民的好奇，有人留言：「彈入又彈出」、「又話執笠」、「做完年夜飯之後走佬」，甚至懷疑當日「結業」背後或另有原因。不過另一方面，也有網民表示該酒樓「好抵食」，對其復業表示期待。

曾推10蚊隻鹽焗雞救亡

龍寶酒家在港有逾60年歷史，以平價街坊茶樓路線為主，長年於無綫電視落廣告，馳名招牌菜有燒乳鴿、燒鵝、鹽焗雞、龍蝦、花膠雞煲等，早前曾推出10元隻鹽焗雞、20.8元隻燒乳鴿、128元隻燒鵝王等限時大特價救亡。

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