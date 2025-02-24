觀塘「自由空間」拆卸遊樂體育設施 市建局︰贈兩簡約公屋

有網民近日指，發現觀塘「自由空間」內的兒童遊樂場和三人籃球場在啟用不足一年便關閉及拆卸，感甚是浪費。市建局行政總監韋志成表示，自由空間設立前已是用作臨時及短期活動用途，考慮到相關設施仍十分「新淨」，早於去年8月，團隊已與政府部門、地區團體和非政府機構聯絡，在團隊的「推介」下，近八成遊樂和體育設施已覓得「新居」，送贈予房屋局轄下兩個簡約公屋項目。

韋志成解釋，市建局在2023年初決定收回觀塘市中心發展項目最後一期的招標後，考慮到與其在籌備重新招標期間閒置土地一段時間，倒不如開放予市民使用，於是向政府申請將相關政府土地，以短期租約方式，作臨時及短期活動用途，並名為「自由空間」，用作休憩、戶外運動、藝術文化和遊樂場等活動。當要開展與觀塘市中心2.0項目相關的前期工程時，再將場地關閉。構思亦獲得觀塘區議員、地區團體和市民支持。