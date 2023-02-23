觀塘4男女混戰　菜檔阿姐擸西瓜刀施襲被捕 (更新)

【16:31更新】 網上流傳片段，觀塘協和街一菜檔外，有4男女因事激動爭執，引來大批途人圍觀。期間一名疑為菜檔女職員，取出一把疑似西瓜刀，拍打一名身穿長裙女士的大腿，黑衣男上前制止及奪去長刀，以及後菜檔女職員與一名灰衣男糾纏，黑衣男上前將兩人分開。幸片段中未見有人受傷。

菜檔女職員以刀拍打婦人 黑衣男奪走

片段長逾2分鐘，4男女正激動爭執，一名疑為菜檔女職員突然衝入菜檔取出一約1呎半長的疑似西瓜刀，向穿長裙婦大腿拍打，一名黑衣男立即喝止，奪去其手上長形物，菜檔女職員情緒激動拉扯黑衣男，一名灰衣男上前阻止，被菜檔女職員拉扯及扯頭髮，正當黑衣男企圖離開，菜檔女職員激動上前再追罵，兩人互相「爆粗」，菜檔女職員手指指到黑衣男面部，黑衣男將她推開，兩人互相拍打，長裙婦連忙將黑衣男拉走，黑衣男且走且罵，菜檔女職員追去。片段尾段，則見到菜檔女職員與灰衣男互毆，暫時未知事件起因。

警方：本周一晚 觀塘協和街發生

警方今日(23日)下午表示，留意到早前網上流傳一段短片，顯示觀塘協和街一店鋪外有數名人士懷疑因金錢問題爭執，其中一名女子懷疑曾手持一把48厘米長的西瓜刀，並以手襲擊另外1名本地女子及2名本地男子。觀塘警區反三合會行動組人員接手調查。初步調查顯示，該段影片發生於本周一(20日)晚上約6時40分。經情報分析及深入調查後，今日(23日)中午約12時在觀塘區拘捕一名28歲姓劉本地女子，涉嫌藏有攻擊性武器及在公眾地方打鬥，她現正被扣留調查。