觀塘IVE後山縱火案｜警拘4名初中生　年僅13至15歲　調查是否涉政治目的或被操控 (更新)

【17:30更新】 觀塘IVE後山縱火案，警方今日(24日)下午交代案情，指就案件拘捕4名初中生，年齡介乎13至15歲，報稱中一至中二學生，涉嫌「管有爆炸品」、「串謀製造爆炸品」及「無牌藏有槍械」等罪，警方指極之關注案件，將調查被捕人士是否涉政治目的或被人操控等。

4人屬朋友關係 1人疑有三合會背景

警方東九龍總區高級警司(刑事)鍾麗詒表示，在昨午(23日)約3時半接獲舉報，指該校一個面積約5,000平方呎的斜坡上，發現有2名男子縱火，其後兩人透過鐵絲網的缺口逃離現場，警方到場後發現斜坡藏有至少90個不同種類的化學物品、防毒面罩、一批武器，包括斧頭、軍刀及一支電槍。

警方經調查後鎖定疑犯身份，並以「管有爆炸品」、「串謀製造爆炸品」及「無牌藏有槍械」等罪拘捕4名男子，年齡介乎13至15歲，報稱中一及中二學生，其中一名懷疑有三合會背景，並在其中一名被捕人士家中搜出少量爆炸品。

1人電話內有爆炸品化學程式相片

警方續指，4名被捕人屬朋友關係，已相識約7年，均在住所或附近被捕，當中一人被捕時正身處在另一被捕人的住所。警方亦在其中一名被捕人的住所檢獲爆炸品，並發現在其電話內有製作爆炸品的化學程式照片，以及發現其瀏覽相關網站的紀錄；亦在另一被捕人的電話發現多段影片，當中拍下其中一被捕人在案發現場燒物品。

另外，其中一名被捕少年在案發後將一袋物品帶離住所，交予另一被捕人棄置，警方其後在觀塘一公屋斜坡起回該袋，在袋內發現爆炸品、化學品、電子磅、護目鏡及膠手套等。

警方強調，十分關注被捕人士的犯案目的，將調查他們背後有無任何政治目的及被人操控，以及有無其他童黨，目前4名被捕人士正被扣留調查，不排除有進一步拘捕行動。警方譴責有人企圖製作爆炸品，呼籲年輕人切勿以身試法。

▼警方今日續在觀塘IVE調查▼