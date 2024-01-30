觀塘Tesla撞途人5歲女童危殆 女教師危駕提堂4月底再訊(更新)

一輛Tesla電動車昨日(29日)在觀塘轉入月華街時失控衝上行人路，導致包括一對父女在內共4人受傷，其中5歲女童送院時頭、面及腳均流血，至今晨(30日)仍然危殆。肇事女司機被控一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，案件今日於觀塘裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官把案件押後至4月30日再訊。

女被告姚雨恩（29歲），報稱教師，被控於昨日在觀塘協和街與月華街交界，在道路上危險駕駛1輛私家車，引致周姓事主身體受嚴重傷害。裁判官今把案件押後再訊，待控方索取法律意見及待進一步調查。被告獲准以8,000港元現金保釋，期間須交出駕駛執照，不得駕駛。