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2024-01-30 16:46:17

觀塘Tesla撞途人5歲女童危殆 女教師危駕提堂4月底再訊(更新)

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（ YouTube「車CAM特警」影片截圖）

一輛Tesla電動車昨日(29日)在觀塘轉入月華街時失控衝上行人路，導致包括一對父女在內共4人受傷，其中5歲女童送院時頭、面及腳均流血，至今晨(30日)仍然危殆。肇事女司機被控一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，案件今日於觀塘裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官把案件押後至4月30日再訊。

女被告姚雨恩（29歲），報稱教師，被控於昨日在觀塘協和街與月華街交界，在道路上危險駕駛1輛私家車，引致周姓事主身體受嚴重傷害。裁判官今把案件押後再訊，待控方索取法律意見及待進一步調查。被告獲准以8,000港元現金保釋，期間須交出駕駛執照，不得駕駛。

5歲女童情況仍然危殆

事發一刻車cam影片曝光，Tesla車由協和街左轉月華街期間，失控撞向路邊鐵欄繼而剷上行人路，連撞4名男女，其中一名5歲女童頭傷鼻部滲血，腳部骨折，需臥擔架床及戴上頭部固定器入院，據悉她被發現出現血胸，大量出血，要插喉治療，情況仍然危殆。

Tesla高速轉彎時失控

從影片中可見，涉事Tesla高速轉彎時，失控直剷上行人路邊，當時大批途人在燈口等候，有人登時被撞飛倒地，其他人亦雞飛狗走。Tesla急扭右，再駛前數米始停下，市民均受驚高呼。

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