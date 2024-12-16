觀察安安可可是否發情 大熊貓龍鳳胎料快學走路

中央贈港大熊貓安安和可可於上周日(8日)正式與公眾見面，首日便吸引數千人參觀。海洋公園表示，安安和可可今年5歲，約相等於人類15歲，已達到大熊貓的成年階段；春天是大熊貓繁殖的季節，園方會密切留意其行為變化。另外，在港出生的大熊貓龍鳳胎已4個月大，發育良好，前肢有力，已可撐起身體爬行，相信很快便學會站起來，甚至走路，預期牠們可在農曆新年前後公開亮相。

大熊貓在港生活，吃得好、睡得甜，海洋公園護理團隊功不可沒。為讓安安、可可慢慢習慣在無麻醉的情況下接受牙齒檢查、量血壓、抽血，甚至超聲波檢查等，團隊安排一系列護理訓練，與大熊貓先建立信任，令牠們聽到護理員的呼喚後願意靠近，並接受護理員用手餵食。

海洋公園動物及保育部助理館長鄧巧賢解釋，成年大熊貓體形大、力量強，咬合力驚人，要做身體檢查，須要牠們配合自願入訓練籠。安安在這方面表現出色，聽到呼喚會從展區走入房間的訓練籠，並主動伸出手，握起拳頭。隨後護理員會為安安做脫敏程序，讓牠感受剃毛器的震動及熟悉消毒藥水的氣味，最後以針筒輕刺手臂，適應整個抽血的過程，完成後安安會獲蘋果片獎勵。

一日四餐 提供5至6款竹子

安安可可在港「好食好住」，一日食足四餐，主食是來自四川和廣州的竹子。園方指，竹子的味道受天氣和水土影響，每日會提供5至6款不同品種的竹子，這可既滿足大熊貓口腹之慾，也確保竹子供應不會因為某一品種歉收或運輸受阻而短缺。除竹子，餐單還有竹筍、蔬果和高纖維餅乾，大熊貓亦如人般口味不一，而安安最愛蘋果和蘿蔔，可可則最愛窩窩頭。