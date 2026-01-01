觀濱15歲少女被掌摑飛踢 警拘13歲女童 疑不滿被網上散布不實信息 (多圖)

【22:50更新】警方表示，今日(1日)凌晨1時左右，在觀塘海濱公園內，受害人是一名15歲女學生，兩人相識，被捕因為受害人曾數次在網上散布對被捕人的不實信息而感不滿。在案發時間，被捕人和受害人見面後，隨即向受害人施暴，包括多次掌摑及腳踢受害人，令受害人臉部和身體多處瘀傷。大約凌晨3時，警方接獲受害人母親報案，隨即接手調查。經深入調查，警方在下午5時展開拘捕行動，在葵涌拘捕一名本地13歲女學童。警方在被捕人家中尋回當日疑犯所穿著的衣物。被捕人現正被扣留調查。

警方呼籲，所有社會人士切勿為一時意氣以身試法，嘗試以暴力手段解决問題；又重申警方十分重視暴力以及青少年犯罪案件，有决心和能力將一切犯案者繩之以法。警方亦呼籲各位家長，要多加注意子女的社交，避免結識不良分子，尤其使用社交媒體方面更加要謹慎。

【20:55更新】除夕夜不少市民相約三五知己外出慶祝，喜迎新一年來臨。近年成為「Gen Z聖地」、俗稱為「觀濱」的觀塘海濱公園，甫踏入2026年便上演懷疑少女暴力欺凌另一少女的場面。網上流傳多條影片，顯示一名身穿露肩白色毛衣和短裙的少女，眾目睽睽下以粗口怒罵、掌摑和飛踢另一名同樣穿白色衣服和短裙的少女。圍觀者除在掌摑一刻起哄，亦紛紛取起手提電話拍片，甚至推撞兩人；兩組行為同樣在互聯網引起熱議。警方事後拘捕一名13歲女童，涉嫌襲擊致造成身體傷害。

▼觀塘海濱公園大批年輕人圍觀懷疑暴力欺凌過程▼