觀鳥會錄309隻鳥撞玻璃報告 部分為全球極度瀕危物種

香港高樓大廈林立，部分用玻璃幕牆設計令室內人員視野更廣闊，但高樓玻璃似鏡面變鳥類「死亡陷阱」。香港觀鳥會發表《香港鳥撞玻璃報告2022-2023》，期內錄249宗鳥撞報告，涉309隻，當中九成死亡。鳥撞報告涉及48種鳥種，27.8%為具保育級別，包括全球極度瀕危黃胸鵐等。該會指，規劃新建築物時，須優先和慎重考慮選址與雀鳥棲息生境的距離，和減少玻璃覆蓋率等措施，以緩減鳥撞風險。

觀鳥會綜合在2022年9月1日至2023年8月31日的249宗鳥撞報告，全港有16區曾錄得鳥撞，涉309隻︰284隻死亡和25隻受傷，以及69個鳥撞拓印(即鳥撞玻璃後在玻璃表面留下的羽粉、羽毛或排泄物痕跡)。報告涉及48種鳥種，其中13種為具保育級別、達88隻，佔整體28.4%，包括全球極度瀕危黃胸鵐、國家二級保護動物北鷹鴞及藍喉歌鴝等。錄最多鳥撞記錄的3個鳥種分別為：栗頸鳳鶥(71隻)、白頭鵯(41隻)和暗綠繡眼鳥(38隻)。