觀鳥會錄309隻鳥撞玻璃報告 部分為全球極度瀕危物種

香港高樓大廈林立，部分用玻璃幕牆設計令室內人員視野更廣闊，但高樓玻璃似鏡面變鳥類「死亡陷阱」。香港觀鳥會發表《香港鳥撞玻璃報告2022-2023》，期內錄249宗鳥撞報告，涉309隻，當中九成死亡。鳥撞報告涉及48種鳥種，27.8%為具保育級別，包括全球極度瀕危黃胸鵐等。該會指，規劃新建築物時，須優先和慎重考慮選址與雀鳥棲息生境的距離，和減少玻璃覆蓋率等措施，以緩減鳥撞風險。
觀鳥會綜合在2022年9月1日至2023年8月31日的249宗鳥撞報告，全港有16區曾錄得鳥撞，涉309隻︰284隻死亡和25隻受傷，以及69個鳥撞拓印(即鳥撞玻璃後在玻璃表面留下的羽粉、羽毛或排泄物痕跡)。報告涉及48種鳥種，其中13種為具保育級別、達88隻，佔整體28.4%，包括全球極度瀕危黃胸鵐、國家二級保護動物北鷹鴞及藍喉歌鴝等。錄最多鳥撞記錄的3個鳥種分別為：栗頸鳳鶥(71隻)、白頭鵯(41隻)和暗綠繡眼鳥(38隻)。
報告顯示，本港的鳥撞雀鳥中，逾六成屬候鳥，而近兩成屬留鳥，如珠頸斑鳩、樹麻雀及紅耳鵯。鳥撞高峰月份與春秋雀鳥遷徙季和度冬季重壘，以11月是錄得最多鳥撞個體的月份，共113隻，其次為12月(41隻)和3月(37隻)。
觀鳥會指，統計分析結果顯示，不同高度的玻璃建築物，或對處於不同高度飛行的雀鳥帶來鳥撞風險。該會副總監胡明川強調，在規劃新建築物時，須優先和慎重考慮選址與雀鳥棲息生境的距離，和減少玻璃覆蓋率等措施，以緩減鳥撞風險，而立法規管新建或翻新建築須符合「防鳥撞」要求是全球共同趨勢。現存鳥撞問題的玻璃建築物，裝防鳥撞標記於玻璃對外表面，讓雀鳥看見障礙物，並配合燈光管制以避免擾亂夜間遷徙雀鳥，便可大大減低鳥撞玻璃風險，如美孚港鐵站安裝防鳥撞貼紙後，鳥撞率減九成。