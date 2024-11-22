解放軍海軍海南艦長沙艦訪港5日 李家超︰體現國家關愛和支持

中國海軍海南艦及長沙艦組成的編隊昨抵港。訪港5日期間，編隊將有一系列開放活動，料有萬餘人次可登艦參觀。特首李家超指，艦艇編隊的訪港活動，將讓香港社會更了解海軍建設和發展的成就，增強香港市民，尤其是年輕一代對國家的認同感和民族自豪感，培育他們的主人翁意識。

海南艦及長沙艦編隊昨早約7時20分經南丫島和鴨脷洲之間東博寮海峽進入維港，香港特區政府兩艘消防輪以水門禮歡迎。相關歡迎儀式在昂船洲軍營舉行，特首李家超致歡迎辭，而中聯辦主任鄭雁雄、駐港國安公署署長董經緯、外交部駐港公署特派員崔建春和解放軍駐港部隊司令員彭京堂等均有出席。李家超指，艦艇編隊訪港，體現國家的關愛和支持，亦讓市民親身體驗和了解國家多年來在國防和軍隊現代化建設取得的重大成就。