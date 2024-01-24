解款員被利刀刺頸身亡案 舊同僚謀殺罪成判囚終身

34歲解款員涉於2020年9月初在將軍澳港鐵站自動櫃員機前，被舊同僚持廚師刀刺頸身亡。涉案舊同僚否認謀殺及襲擊致造成身體傷害2罪受審，陪審團昨（23日）一致裁定2罪罪成，今日（24日）於高等法院就謀殺罪被判處終身監禁，襲擊罪則判囚6月，2罪同期執行。 現年34歲張文港，被控於2020年9月1日在香港，謀殺李詠豪，同日在港鐵將軍澳站11號鋪，襲擊劉寶榮Paul致造成他的身體受傷害。

被告以刀插向死者頸部 控方開案陳詞指，張文港與死者李詠豪曾一同於衛安任職解款員。被告其後改任巴士司機。2020年8月30日，死者於工作時乘公司車輛時，被告突然出現並拍打玻璃，向死者破口大罵。同日傍晚被告在順天邨住所附近家品店購買了一把廚師刀。被告於9月1日下午到達將軍澳站恆生銀行自動櫃員機，從背囊取出廚師刀，插向死者頸部。死者同事劉寶榮嘗試制服被告，惟多番受襲，被告最終逃去。