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2024-01-24 12:12:17

解款員被利刀刺頸身亡案 舊同僚謀殺罪成判囚終身

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前解款員利刀刺頸謀殺前同事 罪成今判囚終身

前解款員利刀刺頸謀殺前同事，罪成今判囚終身。（資料圖片）

34歲解款員涉於20209月初在將軍澳港鐵站自動櫃員機前，被舊同僚持廚師刀刺頸身亡。涉案舊同僚否認謀殺及襲擊致造成身體傷害2罪受審，陪審團昨（23日）一致裁定2罪罪成，今日（24日）於高等法院就謀殺罪被判處終身監禁，襲擊罪則判囚6月，2罪同期執行。

現年34歲張文港，被控於202091日在香港，謀殺李詠豪，同日在港鐵將軍澳站11號鋪，襲擊劉寶榮Paul致造成他的身體受傷害。

被告以刀插向死者頸部

控方開案陳詞指，張文港與死者李詠豪曾一同於衛安任職解款員。被告其後改任巴士司機。2020830日，死者於工作時乘公司車輛時，被告突然出現並拍打玻璃，向死者破口大罵。同日傍晚被告在順天邨住所附近家品店購買了一把廚師刀。被告於91日下午到達將軍澳站恆生銀行自動櫃員機，從背囊取出廚師刀，插向死者頸部。死者同事劉寶榮嘗試制服被告，惟多番受襲，被告最終逃去。

二人本為朋友

法官陳仲衡判刑時引述被告錄影會面，當中提到死者臨終前見到被告感到吃驚，被插死前最後一句話為「阿港」。二人本為朋友，但因誤會而關係惡化。

陪審團不接納被告稱「無心殺人」

陳官指陪審團不接納被告稱「無心殺人」，而陳官不接受被告於求情信中指因精神問題而犯案的說法，又提到被告2018年曾有傷人案底，被判處社會服務令，故不接納本次只是單一事件，而死者傷口更達約10厘米深。

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