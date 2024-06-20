訂閱羅冠聰等人Youtube頻道違法？林定國：市民可用常理判斷

政府對羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌及蔡明達等6名潛逃英國人士實施新禁制，包括撤銷特區護照及禁止提供資金。律政司司長林定國接受《香港電台》及《星島日報》訪問時談及事件，他表示政府限制財政支持的目的，是減少對方利用財政資源從事危害國家安全活動，因此不論是直接或間接提供資金都可能違法，至於訂閱6人的Youtube頻道是否違法，林定國指市民可以用常理判斷。

他又說部分潛逃到海外的人士，繼續從事危害國家安全的行為，政府不能坐視不理，必定運用法例向他們施加一些條款，以減低他們從事危害國家安全行為的能力。至於日後會否向潛逃到其他國家人士施加相關措施，他指要由保安局就個別情況作出決定。

無海外法官「唔 會死人冧樓」

對於近日先後有終審法院海外非常任法官請辭，林定國認為海外法官「有人來有人走」很正常，又說沒有海外法官不會「死人冧樓」。他解釋香港各級法院中，僅終審法院設海外法官，以每年終審庭處理的案件屈指可數，香港維持高水平法治的功勞大部分歸功於本地法官，但海外法官的參與有助本港發展國際化法律環境。

他又認同岑耀信撰文批評47人顛覆政權案裁決「站不住腳」，又說國家安全教育涉及身份認同、法治觀念，要培養價值觀必須從小做起，全港市民一歲到一百歲，一日不死這都是重要的事情。他特別希望向年輕人傳授相關知識，亦希望與他們多互動，協助他們建立正確的價值觀。