討論綠色低碳轉型 平衡發展與生態保育 煤氣生物多樣性暨新能源高峰論壇逾5,000人線上線下參與

為促進跨界合作實現可持續發展，香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）及港華智慧能源有限公司，連同香港管理專業協會於8月15日「全國生態日」舉辦生物多樣性暨新能源高峰論壇。環境及生態局局長謝展寰當日透過視像為論壇致辭，漁農自然護理署副署長黎存志擔任主禮嘉賓。商界、公用事業、保育團體、學術界等嘉賓出席論壇，討論綠色運輸能源的機遇及挑戰，與自然相關ESG披露及監管發展，及企業如何把生物多樣性考量納入營運等議題。論壇吸引逾5,000人以線上或線下形式參加，當中包括外國領事館、經貿組織、銀行界、ESG行業等代表。煤氣公司商務總監—香港公用業務暨可持續綠色能源辦公室總監鄭曉光表示，樂見不同持份者合力推動香港能源轉型及保育生態，希望論壇有助促進跨界合作以實踐綠色低碳發展。

陸恭蕙：政府創造條件 與各界推動能源轉型及保育 港華智慧能源獨立非執行董事、香港科技大學環境學院首席發展策略師、香港生物多樣性專家小組主席陸恭蕙教授就新能源及生物多樣性發表主題演講。她認為，能源轉型及生態保護均非單靠商界能完成，建議政府擔當主導角色，如推出更多相關政策，號召社會各界合作，配合本地學者提供的意見，以助香港發展新能源及加強生態保育。

鄭曉光：香港有條件比其他地方快起動「氫經濟」 煤氣公司商務總監—香港公用業務暨可持續綠色能源辦公室總監鄭曉光以「發掘綠色機遇，積極開發綠色能源」作主題演講，他指早於1862年，煤氣公司生產的煤氣已有一半屬氫氣，故在氫氣安全營運有豐富經驗；而現時公司每日產出的氫氣足夠供應約700輛雙層氫能巴士使用。他認為在未來數年，香港有條件比其他地方快起動「氫經濟」。他又說，煤氣公司正推展項目，將堆填區的生物質燃氣轉化為綠色氫氣，本地製綠氫有望明年第4季面世。

黃錦星：結合商社力量保護生物多樣性 無止橋慈善基金主席黃錦星出席論壇，發表題為「保存生物多樣性，守護人類未來」的主題演講。黃表示，保育生物多樣性可結合氣候行動進行，並以煤氣公司為例，指於實踐氣候行動時可納入生物多樣性的考量。他建議政府在規劃土地時連結商界及社區，共同推動植林助地區降溫，同時選擇一些合適物種增加生物多樣性；亦可聯同學術界及非政府組織，研究如何以科技加強物種保育。

圓桌研討會1：投入潔淨能源時代，促進氫能產業發展 港府近月發表《香港氫能發展策略》，有與會講者認同以氫能代替化石燃料，而未來最大挑戰在於儲存及運輸氫氣。另有講者表示，若未來要在香港擴大氫能巴士的應用，須解決氫能車採購、氫氣供應及加氫站不足等問題。研討會上亦討論到，目前綠氫成本仍然高企，效益較低，建議政府積極主導市場，同時可借鏡大灣區氫能發展，從中吸取成功經驗；而煤氣公司可利用遍布全港的地下管道，為配合未來氫能運輸做好準備。

圓桌研討會2：支持新能源研發，推動運輸業界綠色轉型 綠色能源可應用於航運及航空業，有助業界減少碳排放。研討會上，有講者提到可持續航空燃料（SAF）較化石燃料少9成溫室氣體排放，飛機毋須改裝就能使用SAF，因此SAF屬目前航空業最可靠直接的能源替代方案，有國家已規定航空公司須使用一定比例SAF。另有講者提出，政府就航空業綠色轉型提出政策方向，將有利可持續燃料的應用。至於航運業的綠色能源，有業界講者表示，船公司的航運路線未必固定，加上並非每個港口有相應的綠色能源加注站，故航運業要全面轉用綠色能源仍需一定時間。

圓桌研討會3：企業加強信息披露，掌控自然相關風險與機遇 隨着氣候相關財務披露（TCFD）及自然相關財務披露（TNFD）框架相繼出台，企業需辨識有關風險與機遇，讓外界持份者加深了解。講者在會上提到，TNFD有一定複雜性，除涉及公司商業活動，亦關乎其價值鏈，故建議企業在進行TNFD披露前，先界定公司業務範圍，再檢視其營運對自然的影響，繼而分析當中的風險與機遇。研討會亦討論到，為將自然議題融入企業管治，企業可考慮將其加入公司的ESG委員會或風險管理委員會職權範圍，確保議題獲定期討論；亦可多與其他公司、非牟利組織以至學術機構交流，以預備TNFD的披露。