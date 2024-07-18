記協主席遭WSJ解僱　新聞學者指或有考慮政治問題

香港記者協會新任主席鄭嘉如被《華爾街日報》(WSJ)解僱，引起國際關注，《紐約時報》、《衛報》、《路透社》、《海峽時報》及《美國之聲》等媒體均有報道。浸大新聞系系主任李文向《am730》表示，不了解WSJ內部對員工及編採人員參與政治和公開活動的規定，但被解僱的鄭嘉如今次是參加行業組織，WSJ可能會考慮在目前香港環境下記協會否引起政治問題，亦會考慮記者報道記協新聞時，會否引起角色衝突等問題。

但他以曾任職的英國廣播公司(BBC)為例，指BBC容許員工參與工會，亦承認包括英國全國記者工會在內的三大工會地位，「工會有權代表員工有集體談判權，BBC允許工會員工請假或者喺工時做工會工作」，但參加工會的編採人員就不可以參加報道例如是工會罷工的新聞，以避開角色衝突。