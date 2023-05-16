記協主席陳朗昇被控阻差辦公不認罪 女警供稱「斜cut」過馬路兼「㩒」袋疑示威惹注意

網媒《Channel C》副採訪主任、香港記者協會主席陳朗昇，去年9月到旺角麥花臣場館採訪元朗朗屏邨業主大會期間，被在場警員截查身份證，涉「阻差辦公」及「在公眾地方行為不檢」被捕。警方其後正式落案檢控他一項「​​阻礙警務人員執行職務」罪，今（16日）於西九龍裁判法院受審。涉事女警指，陳當時與另一名男子「斜cut」橫過馬路走往麥花臣場館，而且被告「㩒住」他所揹着黑色斜孭袋，故認為被告「有機會入麥花臣進行示威活動」。

控罪指，被告陳朗昇（41歲，網媒Channel C記者及香港記者協會主席），被控於2022年9月7日在香港旺角麥花臣場館外故意阻撓在正當執行職務的警務人員或阻礙依法執行公務的公職人員，即女警26781。

女警供稱：要求被告出示「委任證」但不獲理會

駐旺角警區活動管理組女警梁敏儀供稱，有情報指網上有人鼓吹媒體及居民到麥花臣球場舉牌，梁當日與警員22256於球場附近便裝巡邏。巡經奶路臣街時，梁見被告與一灰衣男子打斜上行人路，陳用手按住袋，梁認為陳有機會進入球場示威，故上前表明身份截查兩人。梁續指，她要求被告出示「委任證」但不獲理會，被告其間拿出銀包，取出一個不透光的銀色卡套，梁稱看不到內裏物品，便再著被告出示身份證。梁指，被告無回應並揮動卡套，問警員「你搜邊度？」，後來變得情緒激動。梁稱先後共4次要求被告出示身份證。

梁續指，另一名警長張青龍（音譯）到場後警告被告退後勿阻塞途人，又叫被告勿大吵大鬧，張兩度警告被告涉嫌公眾地方行為不檢，但不獲理會。梁續指，被告指向張，張叫警員「拉佢」，被告隨即被捉住雙手鎖上手銬，因涉公眾地方行為不檢及阻差辦公被捕。

庭上播放閉路電視片段顯示，被告與1名男子打斜上行人路時，梁及警員22256相繼走近，隨後再有3名軍裝警到場。被告其間取出銀包及卡套，便裝警長最後到場，被告手持卡套指向不同警員，最後被警長按在牆壁，反手鎖上手銬。