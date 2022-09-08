記協對陳朗昇被捕深表遺憾並譴責　促請警方盡快公開交代

目前任職網媒《Channel C》的記協主席陳朗昇(圓圖)昨於旺角麥花臣場館採訪元朗朗屏邨業主大會，期間被在場警員截查，之後帶返旺角警署扣查。警方指，有人涉不合作配合警員查核身份證，於是作出拘捕。陳朗昇晚上獲准保釋。香港記者協會今日（8日）發出聲明，對主席陳朗昇被捕一事深表遺憾並譴責有關事件，記協亦促請警方盡快公開交代案件，並履行承諾，確保新聞工作者的採訪權利及新聞自由在《基本法》下的獲得充份保障。

記協表示，其主席陳朗昇昨日（7日）上午約11時前往旺角麥花臣場館採訪元朗朗屏邨業主大會，被兩名便衣警員在場館附近截查並要求出示身份證，當他準備向其中一名截查的女性警員出示身份證時，另一名便衣警員突上前向陳朗昇呼喝要求合作。陳朗昇要求該名便衣警出示委任證，惟他只能看到男子姓譚，遂向該名警員確認身份及有關部門，惟對方隨即向他發出警告，不足數分鐘便將陳朗昇鎖上手銬及作出拘捕，並帶返旺角警署。陳朗昇被帶走期間，被譚姓警員大力握緊及扭動手銬，致手部出現疼痛及瘀痕；更被譚姓警員以粗言穢語指罵。陳朗昇最終被指控「妨礙警務人員執行職務」及「在公眾地方行為不檢」兩項罪名，在被扣押超過11小時後，於昨晚約約10時45分終獲准以500元現金保釋，並須在9月21日到旺角警署報到。

對於陳朗昇被警方截查、拘捕及粗暴對待的遭遇，記協深表遺憾並譴責有關事件。記協指，陳朗昇為本港最具規模的傳媒工作者工會主席，在履行採訪職務時遭警員截查，即使正配合警方行動卻仍然遭受無理對待及拘捕，警方的行為令人質疑警方藉一般日常截查工作刁難傳媒工作者，損害新聞工作者的採訪權利，亦妨礙公眾了解將進行的直播及採訪報道，打壓新聞自由。此外，陳朗昇被帶返警署時一直無法得知被捕原因，直至及後在警署內自行發現，此舉亦難免被人質疑警方有意隱瞞相關資訊，不但損害被捕人士的權益，亦打擊新聞工作者及市民的知情權。譚姓警員粗暴行為亦有損警隊名聲，加深警隊與傳媒、以至社會大眾的矛盾，不利警民關係。