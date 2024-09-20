記協推記者面對滋擾指南　籲媒體設匯報機制公開聲援

香港記者協會早前公布調查指有數十位記者遭受滋擾恐嚇，記協今日（20日）推出《新聞工作者面對滋擾應變指南》，協助新聞從業員預防及應對滋擾事件。《指南》引用「無國界記者」的相關指南，指出滋擾行為包括跟蹤、虛報、網絡攻擊、信息轟炸和起底等行為。 《指南》建議新聞編輯室採取的行動分為三步，第一步是建立匯報機制，新聞編輯室主管應先了解滋擾的形態和目的，建立起讓記者安全匯報滋擾的渠道，並鼓勵記者作內部溝通，或於面臨可疑的情況時聯絡上司或同事。編輯室亦可統計及整理同事面對的滋擾情況，製作滋擾資料庫，保留相關證據及時序，以及曾採取的措施和回應。

新聞機構應記錄滋擾行為 第二步是作出風險評估，新聞編輯室應評估網絡滋擾轉化為實體滋擾的可能性、對個人及其關連人士的情緒影響、對個人及機構造成的名譽及公信力影響。第三步則是建立支援機制，新聞僱主若留意到記者被滋擾，便應提供數碼安全支援，包括保障被針對者的個人數碼安全，以及記錄滋擾行為，例如記下滋擾者的社交媒體ID和截圖滋擾內容等。 新聞編輯室亦應為員工提供法律及情緒支援，亦可透過公開事件，呼籲公眾及執法部門關注，但需考慮公開事件或導致滋擾升級和持續，以及影響法律程序等可能性。