記協調查指數十記者遭滋擾　家人僱主收恐嚇投訴(更新)

【17:53更新】新增保安局副局長卓孝業回應 香港記者協會調查發現記者受滋擾的密度和嚴重度惡化，有數十名記者、其家人或其家人的僱主在今年6月至8月間受到滋擾，涉13間國際及本地媒體，受害者包括記協執委、獨立媒體和Hong Kong Free Press記者，他們被網上抹黑恐嚇，記者及家人的住址、工作地點或合作機構亦會收到滋擾信。記協指，有滋擾信件附有記者相片，警告若保持與記者或其家人有關連，會危害國家安全或違反23條。 記協近日針對記者被滋擾一事調查，發現今年6月至8月期間，有數十名記者、其家人或其家人僱主，在互聯網及日常生活中遭受滋擾和恐嚇，據記協掌握詳情的個案，受影響的記者或機構包括13間國際及本地媒體，以及兩家新聞教育機構，包括記協執委、獨立媒體、Hong Kong Free Press、誌傳媒。

記協指，至少15名記者的家人、家人的所屬機構或僱主、租用單位的業主或合作機構，自6月起收到自稱是「愛國人士」的匿名投訴電郵及信件，涉及不實及誹謗內容，收信者包括慈善機構、學校及私人企業。有至少8名記者家庭住址收到恐嚇信，或其業主收到所謂「愛國投訴」 ，有信件甚至寄往同層的其他單位。 記協指有投訴信似「綁架信」 記協發現，多封「投訴信」 均發自Microsoft Outlook.com郵箱，而電郵或信件模式相近，以觀眾或匿名家長身份等發出，而牽涉小型媒體的「投訴信」會包含記者相片，且字體大小不一，形似「綁架信件」，語帶威嚇，部分信件稱收信人或機構若與記者或其家人有關連，則會危害國家安全或違反23條，建議機構與記者或其關連人士斷絕關係，或調查他們在工作上有否違規。

網上滋擾方面，記協指，有Facebook用戶自8月起在不同群組張貼仇視部份媒體和記者的內容，將正當的採訪工作描繪成有問題或違法，又指控其文章屬煽動性。記協統計被「點名」的記者有至少36人。記協又發現有人透過Facebook或修改維基百科內容，發布包括記協執委等的圖片，並有有刀、血、槍擊目標和「奠」 字的圖案，明示暴力和死亡恐嚇。有關帖文亦被截圖，發送到記者或家人的工作機構電郵和私人電話號碼。 另外，記協指，有3名受滋擾人士近月入境香港時被海關搜查行李，其中兩人入境後即收到匿名恐嚇性WhatsApp短訊。

記協批恐嚇逼記者放棄工作 記協認為，滋擾恐嚇行為試圖恐嚇和削弱記者家庭的收入來源或人際網絡，逼使記者放棄從事新聞工作或放棄工會崗位。記協強烈譴責有人試圖用威脅及滋擾等手段妨礙及嚇退記者工作，Meta、維基百科基金會均已展開調查，記協亦與至少3名記者就滋擾信向警方報案，至少2名記者向私隱專員公署作刑事起底的投訴。記協亦呼籲其他受滋擾的人士盡快向公署及警方報案。 記協又發現，有一名維基用戶同時以多個帳號在維基條目張貼記者個人資料，該人已被維基封禁。記協調查後，初步掌握該人士的身份，並就滋擾事件報警及向個人資料私隱專員公署投訴，不排除以後採取法律行動。

卓孝業：如受威嚇可舉報 保安局副局長卓孝業回應記協的調查時強調，香港是法治社會，任何人都不應受到威嚇、侮辱和騷擾。他呼籲任何人若受到威嚇、侮辱和騷擾時，應向執法單位舉報。 對於記協認為事件或由於政府個人資料庫出現洩漏，卓孝業表示，暫時未收到任何有關資料庫出現洩漏的報告，自微軟發生全球死機的事件，數字辦已檢視政府系統，因此不清楚為何記協作出有相關指控。