記協調查指數十記者遭滋擾　家人僱主收恐嚇投訴(更新)

【17:53更新】新增保安局副局長卓孝業回應 香港記者協會調查發現記者受滋擾的密度和嚴重度惡化，有數十名記者、其家人或其家人的僱主在今年6月至8月間受到滋擾，涉13間國際及本地媒體，受害者包括記協執委、獨立媒體和Hong Kong Free Press記者，他們被網上抹黑恐嚇，記者及家人的住址、工作地點或合作機構亦會收到滋擾信。記協指，有滋擾信件附有記者相片，警告若保持與記者或其家人有關連，會危害國家安全或違反23條。 記協近日針對記者被滋擾一事調查，發現今年6月至8月期間，有數十名記者、其家人或其家人僱主，在互聯網及日常生活中遭受滋擾和恐嚇，據記協掌握詳情的個案，受影響的記者或機構包括13間國際及本地媒體，以及兩家新聞教育機構，包括記協執委、獨立媒體、Hong Kong Free Press、誌傳媒。

記協指，至少15名記者的家人、家人的所屬機構或僱主、租用單位的業主或合作機構，自6月起收到自稱是「愛國人士」的匿名投訴電郵及信件，涉及不實及誹謗內容，收信者包括慈善機構、學校及私人企業。有至少8名記者家庭住址收到恐嚇信，或其業主收到所謂「愛國投訴」 ，有信件甚至寄往同層的其他單位。 記協指有投訴信似「綁架信」 記協發現，多封「投訴信」 均發自Microsoft Outlook.com郵箱，而電郵或信件模式相近，以觀眾或匿名家長身份等發出，而牽涉小型媒體的「投訴信」會包含記者相片，且字體大小不一，形似「綁架信件」，語帶威嚇，部分信件稱收信人或機構若與記者或其家人有關連，則會危害國家安全或違反23條，建議機構與記者或其關連人士斷絕關係，或調查他們在工作上有否違規。

網上滋擾方面，記協指，有Facebook用戶自8月起在不同群組張貼仇視部份媒體和記者的內容，將正當的採訪工作描繪成有問題或違法，又指控其文章屬煽動性。記協統計被「點名」的記者有至少36人。記協又發現有人透過Facebook或修改維基百科內容，發布包括記協執委等的圖片，並有有刀、血、槍擊目標和「奠」 字的圖案，明示暴力和死亡恐嚇。有關帖文亦被截圖，發送到記者或家人的工作機構電郵和私人電話號碼。 另外，記協指，有3名受滋擾人士近月入境香港時被海關搜查行李，其中兩人入境後即收到匿名恐嚇性WhatsApp短訊。

記協批恐嚇逼記者放棄工作 記協認為，滋擾恐嚇行為試圖恐嚇和削弱記者家庭的收入來源或人際網絡，逼使記者放棄從事新聞工作或放棄工會崗位。記協強烈譴責有人試圖用威脅及滋擾等手段妨礙及嚇退記者工作，Meta、維基百科基金會均已展開調查，記協亦與至少3名記者就滋擾信向警方報案，至少2名記者向私隱專員公署作刑事起底的投訴。記協亦呼籲其他受滋擾的人士盡快向公署及警方報案。 記協又發現，有一名維基用戶同時以多個帳號在維基條目張貼記者個人資料，該人已被維基封禁。記協調查後，初步掌握該人士的身份，並就滋擾事件報警及向個人資料私隱專員公署投訴，不排除以後採取法律行動。

卓孝業：如受威嚇可舉報 保安局副局長卓孝業回應記協的調查時強調，香港是法治社會，任何人都不應受到威嚇、侮辱和騷擾。他呼籲任何人若受到威嚇、侮辱和騷擾時，應向執法單位舉報。 對於記協認為導致今次記者威嚇事件或是由於政府個人資料庫出現洩漏。卓孝業表示暫時未收到任何有關資料庫出現洩漏的報告，自微軟發生全球死機的事件，數字辦已檢視政府系統，因此不清楚為何記協作出有相關指控。