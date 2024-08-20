記協調查：業界評港新聞自由指數創新低僅25分　公眾評分則回升至42.2分

記者協會公布最新的新聞自由指數，新聞從業員對新聞自由指數評分再次創下2013年成立以來的歷史新低，在滿分100分下，只錄25分，較去年下跌0.7分；92%新聞從業員認為基本法23條立法對新聞自由損害大。公眾對新聞自由指數評分則上升0.8分至42.2分。
是次調查在今年3月至5月訪問1,007名公眾及251名新聞從業員。新聞從業員對新聞自由指數評分下跌0.7分，主因是批評特區政府愈趨顧忌（-0.4分）、法例未確保可獲取所需資訊（-0.3分）及監察功效評分下降（-0.2分）。公眾對新聞自由評分則上升0.8分，認為較去年明顯改善的部分，是認為記者較沒受到人身威脅（+0.3分）、法例確保可獲取所需資訊（+0.2分）、批評中央政府較少顧忌（+0.2分）及批評大財團較少顧忌（+0.2分）。但公眾認為新聞立場取態愈趨單一，是10個新聞自由指數構成部分中唯一下跌的部分。
新聞從業員指23條立法損害新聞自由
今年調查關注23條立法，有92%新聞從業員認為23條立法對新聞自由造成頗大或極大損害。記協認為新聞從業員會擔憂工作時誤觸法例，例如觸犯與國家機密相關的條文。相比之下，只有約39%公眾認為，23條立法對新聞自由造成頗大或極大損害。
此外，新聞從業員亦認為至少有幾宗事件損害過去1年的新聞自由。有94%從業員認為壹傳媒創辦人黎智英被控違反港區國安法案件開審損害大；有90%從業員認為政府拒絕3名曾來港採訪反修例運動的外國記者入境損害大；有88%從業員認為《南華早報》記者前往北京採訪後失蹤損害大；以及85%從業員認為《明報》結束尊子的政治漫畫專欄損害大。