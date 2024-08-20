記協調查：業界評港新聞自由指數創新低僅25分　外交部：國安法非針對遵紀守法記者

記者協會公布最新的新聞自由指數，新聞從業員對新聞自由指數評分再次創下2013年成立以來的歷史新低，在滿分100分下，只錄25分，較去年下跌0.7分；92%新聞從業員認為基本法23條立法對新聞自由損害大。公眾對新聞自由指數評分則上升0.8分至42.2分。外交部則強調港區國安法不是針對遵紀守法的媒體記者，事實上無法否認國安法更好地保障新聞自由。

是次調查在今年3月至5月訪問1,007名公眾及251名新聞從業員。新聞從業員對新聞自由指數評分下跌0.7分，主因是批評特區政府愈趨顧忌（-0.4分）、法例未確保可獲取所需資訊（-0.3分）及監察功效評分下降（-0.2分）。公眾對新聞自由評分則上升0.8分，認為較去年明顯改善的部分，是認為記者較沒受到人身威脅（+0.3分）、法例確保可獲取所需資訊（+0.2分）、批評中央政府較少顧忌（+0.2分）及批評大財團較少顧忌（+0.2分）。但公眾認為新聞立場取態愈趨單一，是10個新聞自由指數構成部分中唯一下跌的部分。