記協：新任主席鄭嘉如遭《華爾街日報》辭退　指曾施壓要求不要參選

【18:24更新】 香港記者協會在上月22日舉行周年會員大會，選出《華爾街日報》記者鄭嘉如出任新主席，7月1日接替陳朗昇出任香港記者協會主席。記協在今日(17日)下午公布，鄭嘉如被《華爾街日報》「無理辭退」，指《華爾街日報》曾向鄭嘉如施壓，要求她不要參選記協主席，並要求她辭任理事，鄭嘉如當時已拒絕有關要求。她正尋求法律意見，並考慮對《華爾街日報》可能違反香港《基本法》及《僱傭條例》，有關保障員工參與工會及免於受到阻嚇及解僱的權利作申訴。

記協換屆選舉兩執委當選後即辭職

今年記協換屆選舉，兩名執委當選後即辭職，包括Danny Vincent及張皓明。根據《僱傭條例》，僱主不可因僱員參與職工會或職工會的活動而解僱僱員。在記協周年大會舉行前一日，保安局長鄧炳強回應查詢指，記協是「沒有公信力及代表性」的組織，但由於記協根據香港法例在港註冊，仍會受法例保障。他又指留意到記協選屆選舉的參選人中，大部份都是外媒的記者，「最初看起來，我還以為是外國記者協會」，又指部分參選人是自由身記者，有些甚至不是記者，亦有參選人所屬組織曾被指控收取美國資金。