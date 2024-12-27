記者直擊！深圳美容院疑無牌打針 業界：兩地費用差距大具吸引力｜肉毒桿菌陷阱系列(上)

愛美之心人皆有之，以醫美抗衰老更是不少愛美者的選擇。近年北上消費成熱潮，有市民順勢而行，在內地接受醫美療程，惟最終中毒收場。衛生署數字顯示，今年暫錄得10宗因注射肉毒桿菌懷疑中毒的個案，幾乎是過去6年的總和。《am730》記者日前到訪深圳一間懷疑未持有相關資格的美容院，對方聲稱可為客人提供肉毒桿菌注射療程，有業界人士就指，注射肉毒桿菌雖然不昂貴，惟中港兩地費用差距仍大，故內地有關療程較具吸引力，又估計「出事 」個案遠較政府公布的多。 記者：朱慧恩 截至12月1日，衛生署暫錄得10宗懷疑中毒的個案，當中7宗涉及內地注射，地點包括深圳、東莞和珠海；過去6年均僅錄得單位數字，每年介乎1至3宗。目前不論香港還是內地，涉及針劑注射的醫美療程，均須由合資格醫生操刀。內地政府近年大力整頓醫美行業，包括打擊一些沒有注射資格、卻提供療程的美容院，但仍有一些小型美容院鋌而走險違規經營。



美容美甲店稱可帶往醫美中心注射 《am730》記者日前分別到羅湖商業城及東門九龍城廣場，了解當地醫療美容院提供注射肉毒桿菌服務的情況。在羅湖商業城，記者接觸兩間美容美甲店，均聲稱可帶記者到醫美中心接受療程。其中一間美甲店的名片上，除提及美容、美甲和減肥等項目外，亦主打項目醫美諮詢。 店主向記者聲稱，他們是經營「醫美醫院」，可帶記者去注射肉毒桿菌。其後，記者由一名男子接待，並被帶到福田一間醫療美容中心。該男子向記者稱，負責注射的醫生在該店「有股份」，因此「做得會比較好」。事實上，該美甲店是與醫療美容中心合作，美甲店主要扮演「拉客」的角色(見另稿)。 美容院稱可現場注射拒透露醫生身份 記者其後到東門九龍城廣場，向一間小型美容院查詢。該美容院的女店員聲稱，她可在現場為記者注射肉毒桿菌，價錢大約千多元人民幣，惟未見展示相關資格證明書。記者連番追問下，女店員似乎有所警惕，改口指記者咀嚼肌較大，並建議記者到醫院打針。當追問可否在美容院內接受療程，女店員指可派醫生前來，但拒絕透露醫生身份。 香港美容業總會創會主席葉世雄向《am730》表示，中港兩地費用相距較大，故較多人選擇北上接受療程。他又指，現時接受肉毒桿菌療程，會視乎部位和劑量定價，一般索價1,000元至3,000元不等。但他指，如面部或腿部牽涉的劑量多，兩地價格或有很大差距；若由較出名的醫生施行手術，醫生費更可相差數倍。



料注射失誤個案遠較政府數字高 葉世雄續稱，內地美容業法規較香港嚴格，惟難免有漏網之魚。他指，業界曾收到客人在內地接受醫美療程後出事的個案，但不算多；他稱有些客人出事後未必敢說出口，「因為似騙案，唔好睇」。他相信，衛生署公布的屬較嚴重個案，較輕微失誤個案或未曝光，若計及所有涉案數字，料遠較署方公布的多。 消委會回覆指，今年接獲1宗北上美容的投訴個案，涉及預繳服務使用期限的爭議；2022和2023年均沒有相關投訴。消委會提醒，須留意內地醫療監管制度與本港不同，宜先了解相關投訴機制，若發生醫療事故可循內地的投訴機制處理。衛生防護中心提醒，在香港以外地區接受注射，須確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業。一旦有來源不明的針劑，應拒絕接受注射。

深圳美容院疑無牌打針