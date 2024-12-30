記者直擊！網購平台可買肉毒 酒店打針團盛行 醫生：自行注射風險高 隨時中毒｜肉毒桿菌陷阱系列(下)

肉毒桿菌有顯著的瘦面和除皺功效，雖副作用不少，但仍受不少愛美女士青睞。現時不論香港還是內地，只有註冊醫生可注射肉毒桿菌，但有內地廠家聲稱有出售肉毒桿菌針劑，亦有網購平台出售自行注射療程，並內附注射教程，部分人礙於價格，「鋌而走險」購買相關針劑並自行注射，結果出現肉毒中毒的情況。有皮膚科醫生提醒，自行接種的風險高，嚴重者會引致肉毒桿菌中毒。記者：朱慧恩 衛生防護中心8月公布一宗肉毒中毒個案，一名50歲女子在深圳自行注射經電商平台購買的肉毒桿菌毒素，隨後出現懷疑肉毒中毒的徵狀。在內地，常用作醫美用途的A類肉毒素，受到政府部門的嚴格監管，任何個人和未經指定的藥品企業均不得銷售。不過，顧客仍可在網購平台透過一些渠道購得肉毒桿菌素。

打針教學課程十多元有交易 記者在內地一個大型電商平台搜尋，發現有供自行注射的三型膠原蛋白可供購買，標榜淡化淚溝和法令紋等功效，但就未發現有商家售賣肉毒桿菌針劑。記者先就三型膠原蛋白的產品向某廠家的客服查詢，對方聲稱會提供針管、紗布，以及教學療程等，客人可自行注射。對於是否有售賣肉毒桿菌針劑，對方則回覆指肉毒容易令臉部僵硬，膠原蛋白產品效果較好。 記者其後聯繫另一間售賣三型膠原蛋白的供應商，查問是否可購買肉毒桿菌針劑，該客服聲稱有貨源，並著記者再加一位「老師」的微信諮詢詳情。此外，該大型電商平台亦有出售肉毒桿菌的教學課程，售價只需十多元。 皮膚科專科醫生胡惠福向本報指，如果注射的位置不準確，或注射的劑量過多，可致面部肌肉過分僵硬、面頰表情不對稱、眼皮下垂等；嚴重者也可引致肉毒桿菌中毒。 香港美容業總會創會主席葉世雄表示，雖然注射肉毒桿菌的動作不複雜，但整個動作相當精細，注射者需要對神經結構和肌肉紋理十分熟悉。他形容，顧客自己購入肉毒桿菌注射是「好瘋狂」。