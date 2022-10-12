記者赴日直擊 日本恢復自由行 港人搶先玩

港人熱門旅遊地日本，昨起全面恢復旅客入境自由行，加上返港檢疫「0+3」，不少哈日港人搶先在首日「回鄉」自由行。本報記者昨亦赴日直擊過境安排及當地市況。其中，大阪機場除了原有的海關關口，新增兩個區域檢查旅客的日本抗疫手機應用程式「MySOS」版面和疫苗接種紀錄，記者由落機至入境日本僅花約15分鐘；至於大阪心齋橋一帶，港人熱門蒲點未見人潮，昔日「人逼人」的大型藥妝店則冷清清；不過，有訪日港人稱已3年沒有旅遊，心情非常興奮。直擊記者：鄭凱婷

日本昨起放寬入境防疫措施，包括開放個人自由行及免除短期逗留簽證，且不設人數上限。入境者須具備已完成接種3劑新冠疫苗的接種證明書，否則須於上機赴日本前72小時內取得陰性檢測證明。

本報記者昨乘首批航班，直飛大阪直擊全面對旅客開關首日情況，至傍晚抵達港人必去景點心齋橋一帶，未見大量遊客，但仍有人模仿「固力果跑跑人」拍照，附近大型藥妝店只見小量客人，昔日「人逼人」情境未復見。昨日抵大阪的港人劉先生亦指市面氣氛一般，落機後未見大量海外遊客，街上亦以本地人為主。他又透露，預計旅日17天，主要在大阪、神戶等地觀光，並準備1.5萬元消費。