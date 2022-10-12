記者赴日直擊 日本恢復自由行 港人搶先玩

港人熱門旅遊地日本，昨起全面恢復旅客入境自由行，加上返港檢疫「0+3」，不少哈日港人搶先在首日「回鄉」自由行。本報記者昨亦赴日直擊過境安排及當地市況。其中，大阪機場除了原有的海關關口，新增兩個區域檢查旅客的日本抗疫手機應用程式「MySOS」版面和疫苗接種紀錄，記者由落機至入境日本僅花約15分鐘；至於大阪心齋橋一帶，港人熱門蒲點未見人潮，昔日「人逼人」的大型藥妝店則冷清清；不過，有訪日港人稱已3年沒有旅遊，心情非常興奮。直擊記者：鄭凱婷
日本昨起放寬入境防疫措施，包括開放個人自由行及免除短期逗留簽證，且不設人數上限。入境者須具備已完成接種3劑新冠疫苗的接種證明書，否則須於上機赴日本前72小時內取得陰性檢測證明。
本報記者昨乘首批航班，直飛大阪直擊全面對旅客開關首日情況，至傍晚抵達港人必去景點心齋橋一帶，未見大量遊客，但仍有人模仿「固力果跑跑人」拍照，附近大型藥妝店只見小量客人，昔日「人逼人」情境未復見。昨日抵大阪的港人劉先生亦指市面氣氛一般，落機後未見大量海外遊客，街上亦以本地人為主。他又透露，預計旅日17天，主要在大阪、神戶等地觀光，並準備1.5萬元消費。
入境日本需檢查「MySOS」及針卡
由於現時到日本，必須事先下載手機應用程式「MySOS」，才可經「快速通道」入境。記者昨早在香港機場航空公司櫃枱辦理手續時，已須一併出示「MySOS」應用程式所登記的資料，供航空公司人員查證，確保符合日本有關規定。過關過程則與過往大致相同，市民除可選用一般「e-道」，現亦可選擇使用「非觸式e-道」服務，只需用「智方便」應用程式掃描二維碼，並望向鏡頭進行容貌識別，即可毋需出示身份證和掃描指紋，便完成出入境程序。
記者所乘搭HK Express(香港快運航空)航班幾近滿座，昨午抵達日本大阪國際機場時，須按當地機場要求，在辦理入境手續、通過海關檢查和領取託運行李時佩戴口罩，並保持社交距離。機場除以往的檢查關口外，亦新增兩個檢查區域，以供職員檢查旅客的手機應用程式「MySOS」手機程式版面和疫苗紀錄，並派發健康防疫資訊指引。指引列明在室內場所，若交談時少於2米社交距離便要戴口罩；室外地方則因當地政府早前宣布在安全距離下毋需戴口罩，可按情況自行決定。至於由落機到真正踏足日本，整個入境程序十分順暢，僅花約15分鐘。