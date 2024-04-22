訛稱代訂床褥實騙款 兩彈票黨跑腿被捕

「彈票黨」假借要為學校進行工程，又或為長者院舍訂床聯絡商家，並以高佣金作誘，誘使對方向虛假供應商代訂貨物，之後開出空頭支票或偽造已轉帳截圖；商家誤以為已收到部分貨款，便向假供應商繳付貨款，騙徒失聯後，始知受騙。警方前日展開打擊行動，拘捕兩名的男子，涉25宗騙案，涉款150萬元。
兩名被捕男子分別33及44歲，報稱無業及倉務員。警方上周五(19日)接報有人在銀行櫃員機存入一批空頭或無效支票，到場拘捕，當場檢獲逾90張支票入數紙。警方相信，被捕男子在騙案中做跑腿，負責到銀行櫃員機存入空頭或無效支票。
新界北總區刑事部總督察譚子偉昨交代案情指，近期代訂床褥騙案增加，騙徒會假扮學校職員，尋找一些裝修及工程公司，又或聲稱代慈善團體或安老院工作，以高佣金作誘餌令商家向虛假供應商訂貨；騙徒之後會以存入空頭或無效支票，又或偽造已轉帳截圖，令對方誤以為已存款，商家之後會向假供應商繳付貨款。警方經過深入調查，發現入數紙與至少25宗詐騙案有關，涉及金額達150萬元，最大一宗涉款47萬元；其中10宗商家已付款。
應核實可用結餘是否增加
警方呼籲任何商家如接獲大額訂單，應確認入數記錄並已收妥貨款。商家如以支票方式收款，應留意戶口的可用結餘是否有增加，因為帳面結餘增加不代表成功轉帳，騙徒有可能存入空頭或無效支票，實則轉帳過程尚未完成。商家如收到入數或轉帳截圖，應即時查核銀行戶口是否有入數記錄，切勿單憑截圖輕信對方已付款。