訛稱代訂床褥實騙款 兩彈票黨跑腿被捕

「彈票黨」假借要為學校進行工程，又或為長者院舍訂床聯絡商家，並以高佣金作誘，誘使對方向虛假供應商代訂貨物，之後開出空頭支票或偽造已轉帳截圖；商家誤以為已收到部分貨款，便向假供應商繳付貨款，騙徒失聯後，始知受騙。警方前日展開打擊行動，拘捕兩名的男子，涉25宗騙案，涉款150萬元。

兩名被捕男子分別33及44歲，報稱無業及倉務員。警方上周五(19日)接報有人在銀行櫃員機存入一批空頭或無效支票，到場拘捕，當場檢獲逾90張支票入數紙。警方相信，被捕男子在騙案中做跑腿，負責到銀行櫃員機存入空頭或無效支票。