訛稱代購迪士尼及Mirror演唱會門票呃95萬　輕度智障女詐騙160人囚28個月

一名被診斷患輕度智障的36歲女文員，訛稱可用折扣價代購迪士尼年票及Mirror演唱會門票等產品，但收錢後就失去聯絡，160人受騙涉款近95萬。(資料圖片)

一名被診斷患輕度智障的36歲女文員，訛稱可用折扣價代購迪士尼年票及Mirror演唱會門票等產品，但收錢後就失去聯絡，160人受騙涉款近95萬，其中一名買家損失最多逾5萬。涉案女子今日（15日）在區院承認6項欺詐罪，法官形容案情嚴重，指被告案底差勁，過往刑罰沒足夠阻嚇作用，判被告入獄28個月。

其中一名買家損失最多逾5萬

現年36歲被告陳家穎，任職文員，6歲曾經被診斷患輕度弱智，控方披露被告過去有25項案底，當中8項為欺詐罪，其餘案底則涉及以欺騙手段逃避法律責任及盜竊等不誠實罪行。她今日承認6項欺詐罪，案發於2022年5月至7月，6罪牽涉160名受害人，涉款共約95萬港元。