訛稱代購迪士尼及Mirror演唱會門票呃95萬　輕度智障女詐騙160人囚28個月

一名被診斷患輕度智障的36歲女文員，訛稱可用折扣價代購迪士尼年票及Mirror演唱會門票等產品，但收錢後就失去聯絡，160人受騙涉款近95萬，其中一名買家損失最多逾5萬。涉案女子今日（15日）在區院承認6項欺詐罪，法官形容案情嚴重，指被告案底差勁，過往刑罰沒足夠阻嚇作用，判被告入獄28個月。
其中一名買家損失最多逾5萬
現年36歲被告陳家穎，任職文員，6歲曾經被診斷患輕度弱智，控方披露被告過去有25項案底，當中8項為欺詐罪，其餘案底則涉及以欺騙手段逃避法律責任及盜竊等不誠實罪行。她今日承認6項欺詐罪，案發於2022年5月至7月，6罪牽涉160名受害人，涉款共約95萬港元。
有25項案底 法官斥過往刑罰沒足夠阻嚇作用
案情指，受害人透過WhatsApp 、Facebook群組，以及認識的人等渠道，得悉被告聲稱可以用折扣價錢，購買迪士尼年票、迪士尼酒店升級房間、迪士尼度假區餐飲服務及Mirror演唱會門票。事主按指示透過「轉數快」匯款後，被告便失去聯絡，同年7月被告被捕。
辯方求情指被告背景複雜，6歲時被診斷患有輕度弱智而入讀特殊學校，但交友不慎跟隨別人唆擺而犯案，還柙期間得到宗教輔導，已作出反省。
法官判刑時引述被告背景，指她曾任特殊學校活動助理，但因學校裁員和疫情影響找不到工作，鋌而走險；法官批評被告持續犯案2個月，涉款近100萬牽涉人數眾多，案情嚴重，加上其案底「差勁」，顯示過去判刑不足以阻嚇被告，以36個月為總刑期的量刑起點，起點上調6個月至42個月，惟被告及早認罪，可獲扣減三分一刑期，最終判囚28個月。
案件編號：DCCC922/2023