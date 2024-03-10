訛稱可聯絡主辦方買演唱會門飛 153人受騙 共失220萬元 警拘5女子

警方油尖警區刑事部督察蘇倩怡

追星講心又講金，為親目偶像表演，粉絲撲飛隨時撲入騙局！警方今日(10日)指出，有騙徒於去年8月至12月期間，訛稱可以直接聯絡主辦方，以原價購買張學友、Mirror、Twins等藝人的演唱會，以及香港隊對邁阿密球賽等活動門票；牽涉逾1,900張演唱會及足球比賽門票，共有153人受害，損失金額高達220萬元。警方就案件拘捕5名女子。 警方於上月接獲3名人報案，指他們被一名女子詐騙，騙徒聲稱自己能夠直接聯絡主辦方，可以透過正價加上小額手續費去購買門票。3名報案人起初與該名女子成功交易，得到不同的演出門票，3名報案人於是透過WhatsApp開設名為「全港最大型演唱會訂飛平台」的群組，向其他人賣飛。

群組因張學友、Twins、Mirror演唱會，以及香港隊對邁阿密球賽等活動，短短由去年3月至5月間，群組人數已由30人增至包括3個報案人在內的156人。群組內的153名受害人，於去年8月至12月共支付超過200萬元，給予該3名報案人，用以購買超過1,900張門票，但最後受害人得到的門票只有200多張。 騙徒買黃牛飛 警方油尖警區刑事部督察蘇倩怡表示，該名騙徒經營網上平台，原本從事售賣手工藝及番梘等生意，她並無方法與活動主辦方聯繫；詐騙得來的大約一半款項，則用來解決借貸及營運其公司，涉款約30至40萬元。而另外一半資金，她則用來在網上購買黃牛飛，令受害人相信她可以成功向主辦方購票的假象。當受害人遲遲收唔到門票，才終於發現自己受騙。