訛稱投資儲錢招攬親友借出戶口 港澳拘22人涉清洗22億黑錢

不法集團招攬親友開設傀儡戶口，清洗最少22億元黑錢，港澳兩地執法部門採取行動，拘捕22人，被捕人合共最少開設181個銀行帳戶，供集團用作清洗來自假冒官員騙案、投資騙案及網上購物騙案的犯罪得益，調查發現，部分款項涉及32宗詐騙案，有受害人被騙1,400萬元。

港澳兩地執法部門前日同時間採取行動，分別在香港拘捕11男6女(25至60歲)，包括4名集團骨幹成員，以及大量傀儡戶口持有人，報稱是美容師、家庭主婦、文員及建築工人等。澳門則有5人落網(23至37歲)，大部分為骨幹成員，當中兩人持香港身份證。

香港警方財富情報及調查科總督察鄭思為(圖)昨表示，警方留意到一個由本地及澳門人士操控的洗黑錢集團，不法分子以金錢招攬親友，開設大量本地銀行戶口作傀儡戶口，讓集團成員操控戶口清洗黑錢。

警方調查顯示，不法集團以1萬至6萬元不等的報酬，招攬親友包括母親、伴侶、表兄弟及同事等，開設網上或傳統銀行戶口，之後要求對方交出戶口提款卡、號碼及密碼等，聲稱戶口用作投資及儲蓄等，實質際是用作接收詐騙所得的贓款及清洗黑錢。當戶口有款項存入，將被骨幹成員短時間內轉走，戶口間亦用作轉帳，意圖製造轉帳紀錄及資金流動，亦曾有人在澳門以提款卡提取大量現金。集團於2020年10月至今年3月期間，利用至少181個傀儡戶口處理超過22億元犯罪得益。

部分款項涉及32宗詐騙案，估計共涉8,400萬元，包括15宗假冒官員騙案、6宗投資騙案、5宗網上情緣騙案及1宗電郵騙案及其他騙案，失款介乎2萬至1,400萬元。受害人有5男21女，介乎25歲至67歲。當中一間本地生物科技公司誤中電郵騙案，損失110萬元。

警方重申洗黑錢是嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。