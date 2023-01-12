訛稱替同事試玩變臉程式通過人面識別 3男女涉盜用資料貸款180萬元被捕

警方拘捕3名男女涉嫌盜用他人資料開設虛擬銀行戶囗進行貸款，涉案款項達180萬港元。經調查後拘捕1男2女（26至30歲），他們涉嫌「詐騙」和「洗黑錢」罪。荃灣警區刑事部總督察史廣鴻表示，警方在去年7月期間接獲3名受害人報案，指有人冒認他們的身份向一間虛擬銀行開戶和申請貸款，直至有受害人因想購買車輛而向銀行申請信貸評級時才揭發事件。

警方表示開設虛擬銀行時牽涉很多人工智能資料，呼籲市民應該小心保護個人資料，包括照片及錄像。

曾安排2成員了解開戶程序

警方調查後在去年8月首先在黃大仙區拘捕1名30歲男子，相信他是集團主腦，調查期間警方向銀行查詢，發現該犯案集團曾安排2名成員到虛擬銀行開戶，以了解開戶的程序，之後主腦在一間本地非牟利機構任職時，訛稱替2男1女（38至39歲）同事試玩變化臉容的手機程式，其間替3名受害人多次及多角度拍攝照片，其後再伺機偷取受害人的身份證明文件及稅單等，最後成功通過虛擬銀行的認證而騙取貸款。

調查亦顯示，他與2名成員早前開設共5個戶口，共騙取虛擬銀行180萬元私人貸款，金額20萬元至40萬元不等。最後騙款轉移到主腦和兩名成員的戶口內。期間虛擬銀行審查該批戶口時亦發現有問題而曾經通知受害人。