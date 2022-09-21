訛稱母做手術向女友前同事借錢 前水務署技工承認兩項欺詐罪 還柙至10月10日判刑

24歲前水務署技工訛稱要支付母親醫療費用及手術費，意圖詐騙當時為女朋友的機電工程署前同事金錢，又訛稱已償部分款項，涉案金額逾3萬元，他早前承認兩項欺詐及兩項企圖以欺騙手段逃避法律責任，案件原定今日（21日）於觀塘裁判法院判刑，裁判官決定為他索取社會服務令報告，將還柙至10月10日判刑。





被告張傳鴻(24歲)為前水務署技工，現為外賣員，被控兩項欺詐及兩項企圖以欺騙手段逃避法律責任。案情指他於2019年8月入職水務署，於2020年5月至2021年5月期間，他向當時為女朋友的機電署前同事借6筆貸款，共逾3.6萬港元，而其中兩筆貸款是張假稱母親需要醫療費及手術費；另外，兩項詐騙控罪指被告向上述前同事虛假地表示，曾支付母親醫療費用及需支付母親的手術費用，並意圖詐騙，誘使該前同事向他借出共2萬港元。餘下兩項控罪指，被告涉於2021年4月至7月期間，兩次虛假地向該前同事聲稱他已轉帳共逾15,500港元至前者的銀行帳戶，企圖不誠實地獲得免除償還部分貸款的現有法律責任。